Arsenal veut "faire sourire Neymar à nouveau"

Neymar pourrait être la "clé" pour permettre à Arsenal de redevenir champion de Premier League, a déclaré Julio Baptista à GOAL.

L'attaquant international brésilien voit son avenir au Paris Saint-Germain remis en question. Neymar, 31 ans, n'a pas réussi à convaincre les supporters de la capitale française et pourrait décider de relever un nouveau défi.

Neymar a déjà vu Lionel Messi quitter le Parc des Princes, et il est possible que Kylian Mbappé le suive vers la sortie. Un autre départ très médiatisé pourrait avoir lieu, le joueur le plus cher du monde réfléchissant aux options qui s'offrent à lui.

Baptista, ancien joueur d'Arsenal, estime qu'une icône des temps modernes - qui cherche à redécouvrir une étincelle perdue - pourrait être un ajout judicieux pour Mikel Arteta, alors que l'on parle d'un défi à relever en Premier League.