Christian Nørgaard a déjà quitté Arsenal après seulement une saison. Le Danois expérimenté (32 ans) a été officiellement présenté à Everton et rapportera au champion en titre environ 8,15 millions d’euros, selon les médias britanniques.

Nørgaard avait été recruté par Arsenal comme joueur de rotation et a su se rendre régulièrement utile dans ce rôle. Le milieu défensif est finalement parvenu, avec les Gunners , à devenir champion et à atteindre la finale de la Ligue des champions.

Nørgaard signe un contrat jusqu’à la mi-2028 avec Everton, où il devient la quatrième recrue estivale après Merlin Röhl (SC Fribourg, déjà prêté), Tyrique George (Chelsea) et Hayden Hackney (Middlesbrough).

« C’est une sensation incroyable », a déclaré l’international aux 41 sélections sur les canaux du club d’Everton. « Je suis tellement heureux et satisfait d’avoir rejoint Everton. Beaucoup de facteurs sont entrés en jeu. J’avais le sentiment qu’il était temps pour moi de changer et que je voulais jouer un rôle plus important dans le football. »

« Quand j’ai parlé avec David Moyes et d’autres personnes impliquées au club, j’ai entendu parler de l’ensemble du projet et cela m’a beaucoup séduit. Maintenant que je suis ici, ce sentiment ne fait que se renforcer », a ajouté Nørgaard.

L’entraîneur d’Arsenal et ancien joueur d’Everton Mikel Arteta n’a pas empêché Nørgaard dans sa quête de temps de jeu. « J’ai longuement parlé avec lui du transfert possible. Et il n’avait que des choses positives à dire sur Everton, mais aussi sur David Moyes. »

Le transfert de Nørgaard est en partie lié à l’arrivée imminente de Bruno Guimarães. Le Brésilien a déjà passé sa visite médicale et va rejoindre l’Emirates Stadium pour plus de 87 millions d’euros, où un contrat de quatre ans l’attend. Sa présentation devrait normalement avoir lieu dans les prochains jours.