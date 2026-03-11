Arsenal va s'offrir le nouveau Declan Rice

L'international suisse réalise une saison remarquable. Manzambi est l'une des révélations de la Bundesliga cette saison, surgissant de nulle part pour s'imposer comme un nouveau visage au sein d'une équipe habituellement très stable.





Fribourg n'est pas réputé pour ses changements d'effectif massifs, mais son milieu de terrain est méconnaissable par rapport aux saisons précédentes, grâce à l'émergence de Manzambi et à l'arrivée du très prometteur Yuito Suzuki.





Manzambi avait déjà montré un certain potentiel lors de ses titularisations la saison dernière, mais peu auraient imaginé une telle explosion de sa part ces sept ou huit derniers mois, même si ses performances ont légèrement baissé récemment.





Cela se comprend pour un joueur de 20 ans qui dispute sa première saison complète en première division dans un club européen, tout en étant international suisse. Au total, ce milieu de terrain box-to-box dynamique a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives.





Manzambi courtisé par des clubs de Premier League





FootballTransfers avait précédemment indiqué que Manzambi pourrait être une bonne option pour Manchester United en cas de départ de Kobbie Mainoo. TEAMtalk rapporte désormais que Manchester United fait partie des clubs intéressés, malgré les attentes quant au maintien de Mainoo.





Par ailleurs, Arsenal et Chelsea suivent de près l'évolution de Manzambi. Les Gunners auraient même déjà entamé des discussions exploratoires en vue d'un éventuel transfert cet été.