Arsenal va ENCORE se faire chiper des recrues

Mikel Arteta veut renforcer le milieu de terrain d'Arsenal l'été prochain, avec Moises Caicedo et Mason Mount parmi les cibles visées.

Le milieu de terrain à trois des Gunners est impressionnant, avec Granit Xhaka qui semble renaître aux côtés de Thomas Partey et du capitaine du club Martin Odegaard, mais la force en profondeur derrière eux fait défaut.

Les Gunners ont vu leur offre de 70 millions de livres sterling pour Caicedo rejetée par Brighton en janvier, et l'Equatorien a ensuite signé un nouveau contrat de quatre ans à l'Amex. Il semblerait qu'il ait changé d'objectif.

Deux recrues à oublier ?

"J'aime le Real Madrid. Il a déclaré à l'émission de radio Carrusel Deportivo de la Cadena SER qu'il avait toujours rêvé de jouer pour le Real. "Je me débrouille très bien en ce moment, alors pourquoi ne pas rejoindre Madrid un jour et gagner la Ligue des champions. C'est mon plus grand rêve".

Mason Mount a été associé à un transfert de Chelsea à Arsenal, et l'international anglais est très ami avec Jorginho, qui avait fait le même choix l'hiver dernier après que les leaders de la Premier League eurent échoué à recruter Caicedo.

Mais Mount est de retour sous les ordres de Frank Lampard, le manager qui lui a donné sa chance à Chelsea, et s'il part, la légende de Liverpool Stan Collymore pense qu'il devrait rejoindre la révolution des Reds de Jurgen Klopp cet été.

"Il est vrai que Liverpool est en train de renifler Mason et que si l'on fait le rapprochement, on peut penser qu'il va signer à Liverpool", a déclaré Collymore à CaughtOffside, après que Mount a supprimé son compte Twitter.

"...le marché est déjà conclu, et quand il signera à Liverpool et que cela deviendra un fait sur les médias sociaux, les fans de Chelsea s'en prendront à lui... Je pense qu'aller à Liverpool serait un pas en avant."