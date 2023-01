Arsenal, une avance historique en tête

Opposé à Tottenham ce dimanche, Arsenal a profité du faux pas de City dans le derby de Manchester pour s'offrir une avance historique.

Chaque journée passe mais rien ne change : Arsenal file en tête de la Premier League et personne ne sait dire où les Gunners vont s'arrêter. À l'été, la bonne forme des hommes de Mikel Arteta représentait la belle surprise du début de saison. Mais plus le temps passe et plus la surprise se transforme inévitablement en révélation. Solides, efficaces, flamboyants, les Gunners ne cessent d'impressionner. Après 20 journées de championnat, ils caracolent en tête de la Premier League. Avec une avance historique.

Une avance suffisante pour remporter le titre?

2004. C'est l'année du dernier titre d'Arsenal en Premier League. À l'époque, les Gunners rimaient avec : Invincibles, Arsène Wenger, Thierry Henry et Highbury. Une époque que beaucoup de suiveurs du football n'ont même pas connu. C'est dire l'exploit que sont en train de réaliser les hommes de Mikel Arteta. Semaines après semaines, le club londonien confirme ce qui semblait n'être qu'une escarmouche il y a encore quelques mois.

Samedi 14 janvier. Après avoir mené au score, les Cityzens s'inclinent à Old Trafford dans le derby de Manchester et offrent un boulevard à Arsenal vers les rêves de titre. Dimanche 15 janvier. Solides et appliqués, les Gunners s'imposent au Tottenham Hotspur Stadium dans le North London Derby et creusent l'écart en tête de la Premier League. Rien ne semble les ébranler ni les arrêter.

Arsenal trône donc désormais au sommet de l'Angleterre avec 8 points d'avance sur un dauphin dont l'entraîneur a déclaré n'en avoir rien à faire du championnat. La saison est encore longue (seule la moitié des matchs de PL ont été disputés) mais l'avance prise peut-elle déjà être suffisante pour s'adjuger le titre en fin de saison? Rien n'est moins sûr, mais l'espoir est plus que jamais permis.