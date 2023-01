Le seum de Guardiola après la défaite à Manchester United

Battu 2-1 sur le terrain de Manchester United, Pep Guardiola s'est montré râleur à l'interview. Presqu'un soupçon de seum.

La Premier League avait régalé les supporters en ce samedi midi : un alléchant derby de Manchester à l'heure du dîner. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la rencontre n'a pas laissé indifférent. À l'issue de la défaite dans l'antre de Manchester United, Pep Guardiola s'est montré mauvais perdant à l'interview. Suffisant pour récupérer le trophée du seum?

Seum et mauvaise foi pour Guardiola

Invité à s'exprimer au micro de la Premier League, Pep Guardiola a semblé passablement énervé. Lorsqu'on lui dit que la saison est encore longue et qu'il reste encore beaucoup de matchs, il coupe court, le seum plein la voix : « Je m'en fous de la Premier League et de la Carabao Cup, nous ne pouvons pas gagner. Nous avons beaucoup gagné, donc ce n'est pas un problème. Le seul truc qui compte c'est qu'on ait bien joué, qu'on ait joué comme on l'a fait. On ne doit se concentrer que là dessus. Tout le reste, ça n'a aucune importance. »

Interrogé sur le but litigieux de Manchester United [ndlr : Rashford, hors-jeu, gêne la défense cityzen sans faire action de jeu], il n'a pas non plus su cacher son agacement : « Rashford était hors- jeu, Bruno Fernandes non. Que Rashford intervienne ou non, il distraie notre gardien et nos défenseurs centraux. Je ne sais pas quelle est la règle, mais je sais comment on a joué. »

Peu importe la défaite, City a bien joué

Au final, l'entraîneur catalan ne veut retenir qu'une seule chose de ce match : le niveau de jeu de son équipe. « Le match était très bon, on a très bien joué et ils ont tout le temps été en difficulté. C'est un plaisir de venir ici et de jouer avec autant de personnalité. Ils ont couru derrière nous en espérant une action, et ils nous ont puni en transition. »

Même quand on lui parle de la prestation des Red Devils, il ressort à nouveau la même rengaine : « À part 5 minutes en début de deuxième mi-temps, on a très bien pressé, comme il faut toujours le faire dans ce stade. On a trop raté devant, parce que nos joueurs étaient un peu trop déconnectés. Mais oui, je pense qu'on a fait un match fantastique. »