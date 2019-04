Arsenal, Unai Emery reste confiant pour le Top 4

Malgré les deux défaites consécutives essuyées par son équipe, Unai Emery reste optimiste en vue de la conquête de la quatrième place.

a fait ce mercredi une très mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions en s'inclinant sur le terrain de Wolverhampton. Les Gunners restent cinquièmes, à un point de . Maintenant, ils doivent compter sur un faux-pas des Blues lors des trois dernières journées pour espérer repasser devant.

Les Londoniens se sont sabordés et cette dynamique n'augure rien de bon pour la fin de l'exercice. Pourtant, leur coach, Unai Emery, refuse de se montrer alarmiste. Pour lui, il n'y a pas lieu de dramatiser tant l'accessit pour la C1 reste accessible. "Nous pouvons être frustrés, mais il faut être régulier pendant 38 matches en . Aujourd'hui, nous sommes déçus, mais il ne faut pas oublier où nous étions il y a trois mois. Il faut rester optimiste car nous pouvons toujours intégrer le top 4", a-t-il confié.

Concernant le match, l'ex-coach du PSG n'était pas d'accord avec ceux qui ont jugé que son équipe a été catastrophique durant le premier acte : "nous savions avant le match que ce serait difficile, parce que est très fort cette saison. Défensivement ils sont solides et offensivement ils ont des joueurs très rapides. Leur organisation était très bonne. Nous avons très bien joué pendant les 25 premières minutes, nous avons contrôlé le ballon, sans nous procurer d'occasions de marquer".

L'Espagnol a aussi souligné la bonne réaction qu'il y a eue au retour des vestiaires : "Nous avons discuté dans les vestiaires à la mi-temps et sommes revenus sur le terrain comme si c'était un nouveau match. Nous avons mieux joué et marqué un but".