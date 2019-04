Wolverhampton - Arsenal 3-1, Arsenal s'écroule encore

Pour la deuxième fois d'affilée, Arsenal a enregistré une défaite surprenante en PL. Les Gunners ont subi la loi de Wolverhampton.

Les Gunners n'ont plus leur destin en mains en vue d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Par le biais du championnat, tout du moins. Et ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. En l'espace de trois jours, ils viennent de laisser filer six précieux points dans la course au top 4. Après l'échec contre à domicile, c'est à Molineux face à que la bande à Emery a baissé pavillon.

Le Portugais Ruben Neves a donné l'avantage aux hôtes avec un coup franc superbement transformé de 25 mètres avant que Matt Doherty ne double la mise de la tête en devançant la sortie de Leno. Diogo Jota a ajouté le troisième juste avant la mi-temps après que les Londoniens aient perdu le cuir. L'ancien de Porto s'est rué à toutes enjambées vers la surface adverse avant de tromper Bernd Leno d'une frappe sèche.

Le défenseur d' , Sokratis, a réduit le score de la tête en reprenant avec succès un corner de Granit Xhaka à la 80e minute, mais cela n'a pas suffi pour les visiteurs. Ils cèdent pour la 9e saison et la fin de saison qui était pressentie pour être radieuse prend désormais une tournure tout à fait différente.

1994 - Tonight's defeat to @Wolves is Arsenal's heaviest loss against newly-promoted opponents since May 1994 against United (0-2). Suckerpunch. #WOLARS pic.twitter.com/tZEHGokect — OptaJoe (@OptaJoe) 24 avril 2019

Cette victoire fait hisser Wolves du 10ème au 7ème rang, tandis qu'Arsenal reste cinquième, à un point de la quatrième place de et à quatre points de son rival du Nord de Londres, .

À trois journées de la saison, les loups sont en lice pour se qualifier pour l’Europe.