Arsenal : Thierry Henry lance un avertissement sur la course à la C1

Thierry Henry a prévenu qu'un échec d'Arsenal dans la course au top 4 en 2021-22 représenterait un "échec" pour le club alors que ses rivaux de Premier League continuent de perdre des points. Les Gunners ont connu une semaine productive, avec leur victoire 1-0 sur les Wolves à dix contre onze, suivie d'occasions manquées pour West Ham, Tottenham et Manchester United, les principaux concurrents des Gunners dans la course à la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

"Un échec" en cas d'absence de Ligue des champions

Les Red Devils sont certes passés à la quatrième place mardi grâce à une victoire 2-0 sur Brighton, mais Arsenal n'est qu'à quatre points de la quatrième place tant désirée et compte trois matches en retard sur son rival d'Old Trafford. La légende des Gunners, Henry, estime que la qualification pour la plus prestigieuse compétition européenne - pour la première fois depuis 2015-16 - est désormais incontournable pour l'équipe de Mikel Arteta.

"La meilleure chose à propos d'Arsenal est qu'ils n'ont pas joué. West Ham n'en a pas profité. Tottenham n'en a jamais profité. Mais Arsenal devait aller gagner aux Wolves. C'était une victoire massive, donc il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Pour moi, s'ils ne le font pas, comme je l'ai dit au début de la saison, alors ce sera un échec", a analysé Thierry Henry à CBS Sports.

La victoire à Molineux a permis à Arsenal de mettre fin à une série de cinq matches sans victoire, toutes compétitions confondues, après avoir été éliminé de la FA Cup et de la Carabao Cup. L'attention est désormais concentrée sur les rencontres de Premier League, la dernière compétition dans laquelles les Gunners sont en lice, mais Mikel Arteta insiste sur le fait que personne à l'Emirates Stadium ne s'emballe à l'idée de jouer la Ligue des champions.

Arteta ne met pas la pression sur son groupe

Le tacticien espagnol a déclaré après avoir vu son équipe battre les Wolves : "Nous ne savons pas combien de points il nous faudra pour atteindre les objectifs, mais nous devons aussi nous regarder, nous concentrer sur ce que nous faisons et procéder match par match, car nous ne pouvons pas nous projeter trop loin. Ce sont trois points importants, surtout en venant ici avec la façon dont ils ont joué. Je pense qu'ils étaient assez proches de nous aussi, et venir ici et de la manière dont nous l'avons fait, je pense que ça se voit et je pense que c'est un bon résumé de qui nous sommes."

Les Gunners - qui sont actuellement sixièmes, deux points devant les Wolves et trois devant les Spurs, voisins du nord de Londres - seront de retour en action samedi, lorsqu'ils recevront Brentford. Arsenal a plus d'espoir que jamais de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, mais les Gunners ne devront pas s'effondrer en fin de saison pour devancer leurs principaux rivaux.