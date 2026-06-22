Arsenal teste la position du Paris Saint-Germain avec une offre colossale

Arsenal s’apprête à être très actif lors du mercato estival pour renforcer ses options offensives. Le club londonien place l’ailier du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, en tête de sa short-list pour recruter un nouvel ailier gauche avant le début de la saison prochaine.

Selon le site « CaughtOffside », qui cite des sources bien informées du marché des agents, le club londonien envisagerait une offre d’environ 80 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international français, courtisé par plusieurs grands clubs européens.

Le joueur, actuellement courtisé par plusieurs clubs de Premier League, pourrait quitter le Paris Saint-Germain si le club de la capitale recevait une proposition financière conforme à ses attentes.

L’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, voit en lui un atout majeur pour dynamiser son attaque et ajouter vitesse, fluidité et efficacité à sa ligne offensive.

Malgré un effectif déjà riche offensivement, les Gunners cherchent un ailier capable de rivaliser avec Gabriel Martinelli, de soulager Bukayo Saka et d’apporter des solutions variées dans les grands rendez-vous.

Polyvalent, puissant et déjà expérimenté malgré ses 23 ans, l’international français a goûté à la Ligue des champions et est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs du championnat de France.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande atteint environ 70 millions d’euros, et son contrat avec le PSG ne s’achève qu’en 2028, ce qui confère au club parisien une position de négociation solide.

Ses statistiques de la saison 2025-2026 illustrent son influence : 11 buts marqués et une passe décisive en Ligue 1, malgré un statut de titulaire intermittent.

Selon plusieurs sources, sa frustration quant à son rôle au sein du club serait l’un des principaux facteurs influant sur son avenir. Le joueur a notamment été déçu de ne pas figurer dans le onze de départ du PSG lors de la finale de la Ligue des champions, ce qui a soulevé des interrogations sur sa place dans le projet sportif parisien.

Si son agent négocie encore une prolongation avec le PSG, le joueur, frustré par son manque de temps de jeu dans les rencontres de prestige, reste ouvert à des destinations étrangères.

Selon ces mêmes sources, Arsenal préparerait une offre d’environ 80 millions d’euros, tandis que le Paris Saint-Germain ne serait pas disposé à céder le joueur pour moins de 100 millions d’euros, ce qui pourrait compliquer les négociations au cours des prochaines semaines.

D’autres cadors européens, tels Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et le FC Barcelone, surveillent également la situation, promettant une concurrence acharnée si le club de la capitale ouvrait réellement le dossier.

Malgré la complexité du dossier, l’intérêt des Gunners semble sérieux : le club londonien ne voit pas dans Parkola un simple complément, mais un élément capable d’apporter un impact immédiat, disposant d’un grand potentiel à long terme et d’une expérience lui permettant de rivaliser au plus haut niveau continental.

La question reste donc posée : le Paris Saint-Germain acceptera-t-il d’écouter les offres pour sa star française, ou décidera-t-il de le conserver, mettant ainsi fin à l’un des dossiers les plus brûlants de ce mercato estival ?