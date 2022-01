Arsenal sur.... Diego Costa ?

Costa est actuellement un agent libre après avoir quitté le club brésilien de l'Atletico Mineiro au début de l'année 2022 suite à l'expiration de son contrat avec le club.

Diego Costa de retour à Londres ?

L'ancien attaquant de l'Atletico Madrid a été lié à des clubs en Turquie, au Qatar et en Chine, mais il n'a pas encore pris de décision définitive quant à sa prochaine équipe.

Selon les informations de Goal.com Brésil, Arsenal est intéressé par un transfert à court terme pour le joueur de 33 ans, dans un contexte d'incertitude croissante quant à l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang.

Les Gunners seraient prêts à offrir à Costa un contrat à court terme jusqu'à la fin de la saison avec l'option d'une prolongation de 12 mois supplémentaires.

Le but de Costa en demi-finale de l'Europa League 2017/18 a éliminé Arsenal et il a marqué trois buts en six apparitions en Premier League contre eux pendant son séjour à Chelsea.