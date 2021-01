Arsenal, Saliba sur le point de rejoindre Nice en prêt

Le défenseur français passera la seconde moitié de la saison dans son pays natal après un début de carrière frustrant à l'Emirates Stadium.

Le paria d' , William Saliba, est prêt à rejoindre Nice en prêt, Goal est en mesure de le confirmer. Le Français subira lundi une visite médicale à l'Allianz Riviera, avant de rejoindre le club de jusqu'à la fin de la saison. Aucune option d'achat ne sera incluse dans l'accord, Arsenal affirmant que Saliba a encore un avenir à l'Emirates Stadium. Les Gunners espèrent que le joueur de 19 ans pourra recommencer à jouer au football régulièrement à Nice, qui a accepté de couvrir intégralement son salaire pour les six prochains mois.

L'OGC Nice était à la recherche d'un défenseur central depuis plusieurs semaines afin de remplacer Dante, blessé gravement au genou et absent jusqu'à la fin de la saison. Proche d'un retour en avec son club formateur, l'AS Saint-Etienne cet été, William Saliba va finalement revenir au pays mais du côté de l'OGC Nice. Il aura une carte à jouer pour faire partie du onze de départ d'Adrian Ursea, successeur de Patrick Vieira.

Saliba a signé pour Arsenal Saint Ettiene pour 30 millions d'euros en juillet 2019, et a ensuite été renvoyé au stade Geoffroy avec un prêt d'une saison. Le défenseur central a finalement rejoint ses nouveaux coéquipiers à l'Emirates Stadium l'été dernier, mais n'a depuis été incapable de se frayer un chemin dans les plans de Mikel Arteta. Il n'a pas fait une seule apparition pour les Gunners dans la première moitié de la campagne 2020-21, avec Rob Holding, Gabriel, Pablo Mari et David Luiz également actuellement devant lui dans l'ordre hiérarchique de l'équipe.

Le rétropédalage d'Arsenal

Arteta a récemment été interrogé afin de savoir quand les supporters pouvaient s'attendre à voir Saliba en action, ce à quoi il a offert la réponse franche suivante : "Chaque fois que nous avons les espaces et que nous pensons qu'il est prêt à jouer avec nous". L'ancienne star de Saint-Étienne a semblé exprimer sa frustration face à sa situation dans le nord de Londres lors d'un échange sur les réseaux sociaux avec Matteo Guendouzi plus tard dans le mois. Saliba a commenté l'un des messages de Guendouzi sur Instagram en disant qu'il avait été "enfermé" au début de sa carrière aux Emirats, et le milieu de terrain, qui est actuellement prêté à , a répondu: "Nous sommes ensemble, mon petit frère."

Arsenal préférait prêter William Saliba en afin qu'il s'habitue à la difficulté de la et du football anglais. Même un prêt en Championship était à l'étude afin que le défenseur central français puisse poursuivre sa progression. Finalement, l'OGC Nice, dont le propriétaire, Bob Ratcliffe, patron d'INEOS, est anglais, a réussi à inverser la tendance et à faire changer d'avis le club londonien. L'OGC Nice réalise une belle affaire en s'attachant les services de William Saliba alors que le club a réalisé une première partie de saison décevante.

L'équipe d'Adrian Ursea va faire son retour à la compétition en Ligue 1 à Brest, mais leur nouvelle recrue pourrait finalement faire ses débuts lors du match suivant contre Metz le 9 janvier. Nice croupit actuellement à la 12e place de Ligue 1, cependant, ils ont encore un match en moins et peuvent dépasser les quatre équipes au-dessus d'eux et ainsi se hisser jusqu'à la huitième place, la qualification européenne restant un objectif réaliste s'ils parviennent à organiser une série de victoires.