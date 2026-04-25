Arsenal s'impose et remet la pression sur Manchester City dans la course au titre

Samedi, Arsenal a réalisé une excellente opération dans la course au titre de champion de Premier League. À domicile, les Gunners se sont imposés 1-0 face à Newcastle United grâce à un but inscrit dès les premières minutes. L’équipe de Mikel Arteta compte désormais trois points d’avance sur Manchester City, qualifié pour la finale de la FA Cup et qui possède un match en retard.

Les Magpies ont abordé la rencontre sans complexe et ont même concédé deux occasions dans le premier quart d’heure. Malgré cette entame prometteuse, ils ont cédé dès la dixième minute : servi à l’entrée de la surface, Eberechi Eze a décoché une frappe puissante qui a fini dans la lucarne gauche de Nick Pope.

Les Gunners ont ensuite géré la fin de la première période sans trop d’ennuis, même si David Raya a dû s’employer pour repousser une frappe de Sandro Tonali. Le champion en titre a toutefois subi un coup dur : Kai Havertz, touché, a cédé sa place à Viktor Gyökeres. À la mi-temps, Arsenal menait 1-0, mais la partie restait ouverte.

Peu après la reprise, un nouveau coup dur frappe les Gunners : Eze, auteur de l’ouverture du score, cède sa place à Gabriel Martinelli. La nervosité gagne alors les tribunes, car cette avance d’un but n’assure pas encore le titre.

La tension monte quand Nick Pope, sorti de sa ligne, manque totalement le ballon et fauche Gyökeres juste à l’entrée de la surface ; l’arbitre se contente toutefois d’un carton jaune. Peu après, le grand Nick Woltemade fait son entrée pour les Magpies. L’Allemand sert aussitôt Yoane Wissa, dont la frappe, à bout portant, passe au-dessus de la barre.

Sous les acclamations, Bukayo Saka est entré en jeu dans le temps additionnel. Arsenal a tremblé durant les sept longues minutes d’arrêt de jeu. Le soulagement était donc palpable dans le nord de Londres au coup de sifflet final.