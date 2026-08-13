Arsenal a renouvelé ses tentatives pour boucler le transfert du défenseur d'Aston Villa Ezri Konsa, dans une démarche qui confirme la volonté de l'entraîneur Mikel Arteta de renforcer sa ligne arrière avant le début de la nouvelle saison.

La British Broadcasting Corporation « BBC » a révélé que le club londonien a mené un nouveau round de discussions ces derniers jours, se montrant disposé à améliorer son offre initiale, qui s'élevait à environ 30 millions de livres sterling, pour le défenseur international anglais.

Malgré cela, l'écart reste important entre les deux parties, Aston Villa maintenant sa demande de 60 millions de livres sterling pour céder son défenseur, sans afficher pour l'instant la moindre intention d'accepter un montant inférieur.

Konsa, âgé de 28 ans et toujours en vacances après sa participation à la Coupe du monde, est la cible défensive privilégiée d'Arteta, en raison de sa capacité à évoluer à plusieurs postes en défense.

Ce mouvement d'Arsenal vers la défense intervient après la finalisation du recrutement de Bruno Guimarães en provenance de Newcastle, le champion de Premier League ayant totalement recentré son attention sur le renforcement de sa ligne arrière.

Dans le même contexte, plusieurs sources ont confirmé à BBC Sport qu'Arsenal a également mené des discussions exploratoires avec Tottenham au sujet d'un possible recrutement de son capitaine Cristian Romero, avant que ce dernier ne trouve un accord avec l'Atlético Madrid.

Konsa avait disputé 48 matches toutes compétitions confondues la saison dernière avec Aston Villa, remportant avec le club le titre de la Ligue Europa.