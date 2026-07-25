Arsenal rêve d’un énorme coup et vise Vinícius Júnior

Arsenal s’intéresse à Vinícius Júnior, selon le journaliste David Ornstein de The Athletic. Le Brésilien sera en fin de contrat avec le Real Madrid l’été prochain.

L’attaquant de 26 ans figure en très bonne place sur la liste d’Arsenal, qui souhaite encore renforcer son secteur offensif. Selon Ornstein, l’intérêt n’en est encore qu’à un stade précoce et aucune discussion n’a encore eu lieu entre les deux clubs. En interne, à Arsenal, une éventuelle arrivée de Vinícius bénéficierait toutefois d’un large soutien.

Beaucoup dépend de la situation contractuelle du Brésilien. Vinícius est encore lié jusqu’à l’été 2027, mais les négociations autour d’un nouveau contrat n’ont pour l’instant débouché sur aucune avancée. Si la situation n’évolue pas, le Real Madrid devrait sérieusement envisager une vente afin d’éviter que l’ailier ne parte libre un an plus tard.

Le Real Madrid préférerait ne pas voir Vinícius s’en aller. Au-delà de sa valeur sportive, le Brésilien aurait également droit à une importante prime de fidélité en cas de prolongation de son séjour. Le géant espagnol espère donc toujours parvenir à un accord pour une prolongation de contrat.

Vinícius a de nouveau réalisé une excellente saison sur le plan personnel. Lors de la Coupe du monde, il a pris part aux cinq matches du Brésil et a inscrit quatre buts. Au final, l’équipe de Carlo Ancelotti a été éliminée en huitièmes de finale après une défaite contre la Norvège.

Avec le Real Madrid aussi, l’ailier s’est illustré. La saison dernière, il a inscrit 22 buts toutes compétitions confondues. Pourtant, le succès sportif n’a pas été au rendez-vous pour la Maison Blanche, qui a manqué tous les grands trophées pour la deuxième année consécutive et a terminé deuxième de Liga, à huit points du FC Barcelone.

Vinícius a quitté Flamengo pour rejoindre le Real Madrid en 2018 et s’est depuis imposé comme l’un des plus grands cracks du club. Il totalise désormais 375 matches officiels, au cours desquels il a inscrit 128 buts et délivré 100 passes décisives.