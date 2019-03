Arsenal - Rennes, Emery : "Bien d'être sous pression"

Unai Emery, le coach d'Arsenal, n'est pas gêné plus que cela par la configuration du match retour contre Rennes.

n'est pas dans les meilleures prédispositions en vue du match retour des 8es de finale de la qui le verra défier le , jeudi à l'Emirates Stadium. Défaits 3-1 à l'aller, les Gunners sont obligés de marquer au moins deux fois pour espérer passer. La tâche n'est pas aisée, et il y avait assurément meilleure façon de se présenter à cette seconde manche. Pourtant, pour Unai Emery, c'est bien d'être dos au mur afin d'attaquer la rencontre avec beaucoup d'ambition.

"C'est positif", a déclaré le coach espagnol quand il lui a été demandé ce que le fait d'être sous pression lui inspirait. "Nous sommes très exigeants de nous-mêmes. Donc, c'est une situation positive", a-t-il insisté lors de la conférence de presse d'avant-match.

L'ancien entraineur du PSG s'attend à une grande prestation de son équipe. Il sait aussi que celle-ci devra se surpasser si elle veut refaire son retard et étirer son parcours dans cette compétition : "En Ligue Europa il n’y a que des gros matches. On doit créer une atmosphère avec nos supporters pour nous aider à faire la meilleure performance. Jouer avec de l’émotion, tout en étant intelligent sur le terrain. On doit contrôler 90 minutes, peut-être même plus".

"Respecter notre plan de jeu"

Par ailleurs, et tout en demandant à ses troupes de signer le meilleur match possible, Emery a fait part de son respect envers l'équipe adverse. Il assure n'avoir absolument pas sous-estimé la formation bretonne lors de la première manche : "je n’ai pas été surpris par Rennes, ils ont une bonne équipe, de la qualité, un état d’esprit frais. Ils sont bien organisés défensivement. Ils ont montré qu’il avait la possibilité de gagner contre nous, comme ils l’ont fait. Mais au-delà du respect qu’on a pour eux, on va pousser avec nos supporters, respecter notre plan de jeu pour faire notre retard".

Pour ce match, Arsenal va pouvoir compter sur le retour d'Alexandre Lacazette. L'UEFA ayant revu à la baisse la sanction qui a été infligée à l'attaquant français. Alors que Julien Stéphan, l'entraineur de Rennais, avait déploré cette nouvelle, en raison notamment de son timing, Emery, lui, ne pouvait que s'en féliciter : "La nouvelle de la présence d’Alexandre Lacazette est très positive pour nous. On est contents de pouvoir jouer avec tous les joueurs et on espère une issue positive à ce match".