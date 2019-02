Alexandre Lacazette s'excuse pour son carton rouge

L'attaquant français d'Arsenal a fait son mea-culpa après avoir laissé ses coéquipiers à dix lors du match de Ligue Europa contre le FC BATE.

À la surprise générale, Arsenal est tombé jeudi soir en Ligue Europa face aux Biélorusses du FC BATE (0-1). Durant cette partie, les Gunners n'étaient pas dans un bon jour, et c'est le cas à plus forte d'Alexandre Lacazette. Ce dernier s'est fait expulser à cinq minutes du terme de la partie.

Lacazette a vu rouge pour un coup de coude asséné au défenseur adverse Filipovic suite à un duel musclé. L'arbitre n'a pas hésité une seconde et lui a montré la porte de la sortie.

L'ancien Lyonnais a été auteur d'un coup de sang, et il n'a pas tardé à le regretter. Quelques minutes après le coup de sifflet final, il a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il s'excusait pour son dérapage : " Laisser tomber l’équipe de cette manière est la pire sensation (…) J’aurais du garder mon calme mais ce n’est pas toujours évident (…) Il reste 90 min à jouer et je crois en mes partenaires pour gagner et passer au tour suivant !"

Il reste 90 min à jouer et je crois en mes partenaires pour gagner et passer au tour suivant ! #Coyg #Laca — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 14 février 2019

Pourquoi Lacazette a-t-il agi ainsi, en perdant la maitrise de ses nerfs ? Difficile de le savoir, surtout que sa situation personnelle s'était améliorée au sein du club depuis quelques semaines. Souvent remplaçant durant la première partie d'exercice, il avait aligné sept titularisations de rang. Et, il restait aussi sur quatre gestes décisifs en 6 matches (3 buts et 1 "assist").

Il s'agit de la toute première expulsion de Lacazette sous le maillot d'Arsenal. La dernière fois qu'il avait connu une pareille mésaventure c'était il y a cinq ans et demi quand il évoluait encore à Lyon. En 2013/14, il s'était fait expulser par Nicolas Rainville lors d'OL-Bordeaux (1-1).