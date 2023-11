Arsenal prêt à tout pour se débarrasser de Havertz

Arsenal envisage déjà de mettre fin au séjour de Kai Havertz à l'Emirates Stadium

Une surprenante information en provenance d'Espagne indique que Mikel Arteta est prêt à "virer" l'international allemand vers le FC Barcelone ou le Real Madrid.

Havertz est arrivé chez les Gunners cet été en provenance de Chelsea pour 75 millions d'euros, mais l'attaquant n'a inscrit qu'un but et délivré une passe décisive depuis qu'il est dans son nouveau club.

Le joueur de 24 ans a suscité la controverse, certains estimant qu'il remplit effectivement le rôle pour lequel le manager d'Arsenal, Arteta, l'a acheté, même si cela ne signifie pas qu'il marque des buts ou délivre des passes décisives.

Selon El Nacional, la patience d'Arsenal est devenue si courte avec le joueur qu'il est prêt à une sortie sensationnelle, avec les Gunners prêts à prendre un coup de 25 millions d'euros sur le joueur moins de six mois après son arrivée au club.

"La déception d'Arsenal à l'égard du footballeur de 24 ans à l'Emirates Stadium est plus que logique et compréhensible et les Gunners regrettent de l'avoir recruté. Ils envisagent déjà de se débarrasser de lui lorsqu'ils en auront l'occasion et lui ont demandé de se mettre à la recherche d'un nouveau défi", affirme-t-on.

"Il est évident qu'ils ne pourront pas demander le même prix que celui qu'ils ont payé pour lui et se contenteront de 50 millions d'euros.

Arsenal veut que Havertz quitte la Premier League et l'a proposé au FC Barcelone et au Real Madrid, mais si ces deux grands clubs ont la possibilité de le recruter en janvier, les perspectives sont lointaines.