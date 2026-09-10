Arsenal prépare une bonne surprise pour Arteta

Le club d'Arsenal s'emploie à mettre la dernière main à un accord avec son entraîneur Mikel Arteta, concernant son nouveau contrat tant attendu.

La BBC a rapporté, en citant des sources informées du déroulement des négociations, que les discussions ont connu des avancées au cours de la période récente, dans un climat de pleine confiance de tous les participants quant à la prolongation du contrat du technicien espagnol.

En réalité, Arteta a agi de manière décisive le mois dernier pour dissiper tout doute résiduel sur son avenir, déclarant : « Tout le monde est serein car le calendrier du contrat ne posera pas de problème, parce que mon souhait est assurément de rester ici, et je suis heureux avec l'équipe. »

De même, le directeur général d'Arsenal, Richard Garlick, a affirmé que la confirmation de la signature par Arteta de son nouveau contrat de longue durée n'est qu'une question de temps.

Arteta devrait devenir l'un des entraîneurs les mieux payés du monde du football dès qu'il aura signé son nouveau contrat, Arsenal s'étant engagé à améliorer sensiblement son contrat actuel, d'une valeur de 10 millions de livres sterling par an, auxquels s'ajoutent 5 millions supplémentaires en cas de qualification pour la Ligue des champions.

Il ne reste plus que 9 mois au contrat actuel d'Arteta. Depuis sa nomination en décembre 2019, le technicien espagnol a réussi à transformer Arsenal, qui avait perdu sa place en Ligue des champions, en une équipe sacrée championne de Premier League pour la première fois depuis 22 ans la saison dernière.

Arsenal fait figure de grand favori pour conserver son titre national et bénéficie également de solides pronostics pour remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire cette saison.

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