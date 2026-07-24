Arsenal suit avec attention l'évolution du dossier Julian Alvarez, avec une stratégie claire : attendre l'échec du transfert de l'attaquant argentin vers le Barça avant de présenter une offre susceptible de lui ouvrir la porte d'un départ de l'Atlético Madrid.

Le journal « Sport », citant « The Times », a indiqué qu'Arsenal a déjà préparé son offre pour recruter Alvarez, mais que tout dépendra de la volonté du joueur de quitter l'Atlético cet été.

Malgré les tentatives de l'entraîneur Mikel Arteta et du directeur sportif Andrea Berta pour convaincre le joueur, Julian Alvarez n'a jusqu'à présent manifesté aucune envie d'écouter l'offre d'Arsenal, restant attaché à son désir de porter le maillot du Barça.

Selon le rapport, l'offre d'Arsenal pourrait inclure l'intégration de Viktor Gyökeres, recruté par le club l'été dernier pour 64 millions d'euros, en plus d'une somme pouvant atteindre 100 millions d'euros entre montant fixe et bonus, une formule susceptible d'intéresser l'Atlético, d'autant que Gyökeres plaît à l'entraîneur Diego Simeone.

Pour l'heure, Arsenal a décidé de ne pas entamer officiellement les négociations avant d'obtenir le feu vert de l'entourage du joueur, ce qui ne semble pas imminent, puisque Alvarez reste entièrement focalisé sur le Barça.

De son côté, l'Atlético Madrid a convoqué Julian Alvarez pour rejoindre les entraînements de préparation de l'équipe pour la nouvelle saison le 10 août prochain, et il n'existe pour l'instant aucun signe indiquant une intention du joueur de se rebeller ou de boycotter les séances.

Néanmoins, l'attaquant argentin prévoit de tenir une réunion avec les dirigeants du club afin de tenter de rouvrir la porte des négociations avec le Barça.