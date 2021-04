Arsenal perd Lacazette sur blessure

L'attaquant français d'Arsenal, Alexandre Lacazette, a été contraint de quitter le terrain ce dimanche à cause d'un souci à la cuisse.

Alexandre Lacazette a été contraint de sortir prématurément pour cause de blessure lors du match nul (1-1) d'Arsenal contre Fulham dimanche.

L'attaquant français s'est arrêté net à la 70e minute de la rencontre de Premier League. Eddie Nketiah a remplacé l'ancien lyonnais. Une entrée gagnante puisque le jeune anglais a assuré l'égalisation aux siens en toute fin de partie.

Lacazette s'est tenu l'arrière de la cuisse suite à une accélération sur une attaque des Gunners. La blessure semblait être un problème aux ischio-jambiers.

Sa défection est un coup dur pour les Londoniens car le Français est le meilleur buteur des Gunners cette saison avec 17 buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues, dont 13 en Premier League.

Nketiah était content de sa belle entrée en jeu, mais il n'a pas manqué d'exprimer son soutien à son coéquipier blessé dans sa réaction d'après-match. "Tout d'abord, je souhaite à Laca un prompt rétablissement - il est important pour l'équipe et j'espère qu'il sera de retour le plus tôt possible", a-t-il déclaré à Sky Sports. "En ce qui me concerne, je reste patient et je suis heureux d'avoir la chance de jouer et je serai prêt à aider l'équipe si on me le demande."

Arteta pointe du doigt le calendrier

Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a confirmé que l'attaquant avait subi une blessure aux ischio-jambiers et pense que le fait qu'il a maintenant joué trois matchs en l'espace de sept jours peut avoir provoqué son souci physique. Il a déclaré à Sky Sports: "Il a senti ses ischio-jambiers alors nous ne savons pas. Nous devons faire une rotation des joueurs, nous avons des joueurs qui ne se sont pas remis du match de jeudi. C'est le risque. Vous ne pouvez pas changer ces joueurs à chaque match."

La défection de Lacazette ajoute aux problèmes de blessure d'Arteta alors que son équipe participe aux demi-finales de la Ligue Europa et essaye de remonter au classement de la Premier League.