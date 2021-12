Arsenal, OM, son avenir : les confessions de William Saliba

Prêté à l'OM, William Saliba prouve qu'il est un défenseur de très bon niveau et Arsenal doit probablement regretter de ne pas l'avoir dans son effectif à l'heure actuelle. Néanmoins, lors de ses six premiers mois chez les Gunners, Saliba n'avait pas eu le moindre temps de jeu et son retour chez les Londoniens l'été prochain sera scruté de près. Interrogé dans le podcast Stream Team d'Eurosport avant le match de Coupe de France de l'Olympique de Marseille, William Saliba est revenu sur sa période compliquée à Arsenal.

"C’est sûr qu’il y a des moments où c’est dur. Tu ne joues même pas un match pendant six mois. Tu te dis que le foot c’est un sport difficile. Il ne faut rien lâcher, se battre. Il ne faut pas le prendre négativement. Il faut que ça serve de leçon mentale pour aller plus loin. Ça met une petite claque pour te rappeler que tu n’es personne. Je m’en nourris. Je sais ce que c’est de ne pas jouer pendant six mois", a déclaré le défenseur central de l'Olympique de Marseille.

Saliba ne pense pas au futur

William Saliba a déjà connu beaucoup de situations dans sa carrière. Le fait de ne pas jouer, d'être un titulaire indiscutable comme à Saint-Etienne, où encore d'être simplement de passage dans un club. Cela a été son cas à Nice la saison dernière, et cela le sera selon toute vraisemblance cette saison à l'Olympique de Marseille, puisque le club phocéen n'a pas d'option d'achat pour le défenseur français. Néanmoins, William Saliba a appris à vivre avec cette situation et a dévoilé son secret pour rester motivé à s'impliquer dans un club où l'on est prêté.

"Dans un club comme ça, quand tu es prêté, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années. Tu ne penses pas au fait que tu retournes ou non à Arsenal l'été prochain. Tu profites de chaque match, tu te donnes à chaque match, j’essaie de ne pas penser à ce qu’il se passera après. Les déclarations d'Arteta sur le fait que j'aurais ma place à Arsenal ? C'est sûr que ça fait plaisir, mais je reste concentré sur l'OM", a confié l'international espoirs français.

"L'équipe de France ? Je dois garder les pieds sur terre"

Fort d'un très bon début de saison avec l'Olympique de Marseille, William Saliba a même vu son nom être associé à l'équipe de France. Certains observateurs voulaient le voir dans la liste de Didier Deschamps au mois de novembre. Le joueur formé à l'ASSE fait partie d'une belle liste de jeunes joueurs étant amené à intégrer les Bleus en défense centrale, à l'image de Wesley Fofana, où encore Dayot Upamecano et Jules Koundé, déjà installés en équipe de France. William Saliba a conscience d'avoir le potentiel de rejoindre les Bleus, tout en étant lucide sur le fait qu'il y a beaucoup de concurrence et qu'il reste encore du travail à faire.

"C’est sûr qu’il y a toujours de la place. Il faut rester concentré. Rester le plus régulier possible. Je sais qu’il faut encore progresser, être plus constant, enchaîner les matches. Quand j’entendais « Saliba équipe de France », le match contre la Lazio, je fais deux erreurs, ça m’a vite calmé. Il faut que je reste les pieds sur terre. Quand tu es Français tu joue pour jouer en équipe de France, pour représenter ton pays. Je ne me dis pas qu’il faut que je sois à la Coupe du Monde. J’espère que j’y serai, mais il faut rester concentré. Pour l’instant, je suis en Espoirs, je dois progresser".