Arsenal : Nicolas Pépé n'exclut pas un départ cet été

À Lille, Nicolas Pépé donnait l'impression de marcher sur l'eau. À Arsenal, force est de constater que l'international ivoirien n'est plus que l'ombre de lui-même. Recrue la plus chère de l'histoire des Gunners (80 millions d'euros), il dispose d'un temps de jeu famélique cette saison sous les ordres de Mikel Arteta. Un calvaire qui pourrait bientôt prendre fin.

"C’est frustrant de ne pas jouer"

En effet, dans un entretien accordé à Metro, Nicolas Pépé, titularisé à seulement cinq reprises cette saison, a ouvert la porte à un départ. "Je suis concentré sur nos performances jusqu'à la fin de la saison et sur l'objectif du club qui est d'accéder à la Ligue des Champions. Ensuite, nous verrons ce qui se passe", a-t-il confié, revenant aussi sur ses difficultés.

"C’est frustrant de ne pas jouer. Aucun joueur n'aime ne pas jouer, mais je dois respecter la décision de l'entraîneur. Quand une équipe gagne, il est difficile pour un entraîneur de faire des changements. Mikel me l'a expliqué et je sais que je dois travailler dur à l'entraînement pour avoir plus de temps de jeu. L'entraîneur sait ce que je pense et à quel point je travaille dur. C'est aussi une question de communication. Parfois, il n'est pas facile de communiquer avec la barrière de la langue", a avoué Nicolas Pépé, qui vit mal sa situation actuelle.

La sélection comme bouée de sauvetage

Buteur face aux Bleus avec la Côte d'Ivoire en amical (2-1), l'ancien du LOSC reprend heureusement des couleurs avec sa sélection. "C'est un honneur de jouer pour la Côte d'Ivoire. Le plus important est de profiter de votre football. C'est quelque chose que je suis capable de faire quand j'ai la chance de jouer", a-t-il déclaré. Auteur d'un très bon match contre la France, Nicolas Pépé a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent XXL.