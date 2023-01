Arsenal – Newcastle : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Arsenal-Newcastle.

Une belle affiche pour commencer l'année 2023 à l'Emirates

Leader du championnat d'Angleterre avec 43 points, Arsenal va jouer son premier match de l'année 2023 face à un adversaire de taille : Newcastle.

Les Magpies occupent en effet la troisième place du classement en Premier League (avec 34 points) et sont invaincus depuis douze matches dans cette compétition (8 victoires et 4 nuls). On devrait donc voir un beau match à l'Emirates entre ces deux prétendants au titre.

Date, horaire et lieu d'Arsenal-Newcastle

Date : mardi 3 janvier 2023

Ville : Londres (Angleterre)

Stade : Emirates Stadium

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 19e journée de la Premier League.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Andy Madley (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Arsenal-Newcastle ?

En France, la rencontre entre Arsenal et Newcastle sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Arsenal-Newcastle

En France, il sera de possible de voir le match Arsenal-Newcastle en streaming sur l'application MyCanal.

Les compositions probables d'Arsenal-Newcastle

Pour cette rencontre, Mikel Arteta devra se passer des services de Gabriel Jesus et de Reiss Nelson. De retour après une longue absence, Emile Smith Rowe pourrait réintégrer le groupe s'il est jugé apte par le staff d'Arsenal.

Concernant Newcastle, plusieurs joueurs sont blessés et ne feront pas le déplacement à Londres : Alexander Isak, Jonjo Shelvey, Matt Targett, Emil Krafth et Paul Dummett.

L'équipe probable d'Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zintchenko - Xhaka, Partey - Saka, Odegaard, Martinelli - Nketiah.

L'équipe probable de Newcastle : Pope - Trippier, Schar, Botman, Burn - Longstaff, Guimaraes, Joelinton - Almiron, Wilson, Saint-Maximin.

Les statistiques à connaître avant Arsenal-Newcastle

● Toutes compétitions confondues, Arsenal a remporté ses onze derniers matches à domicile contre Newcastle.

● Arsenal est la seule équipe à afficher 100% de victoire à domicile cette saison en Premier League (7 victoires en 7 matches).

● L'attaquant Callum Wilson a inscrit six buts en huit matches joués à Londres avec Newcastle. Mais il n'a jamais marqué à l'Emirates Stadium avec le maillot des Magpies (2 matches joués).

● Eddie Howe a perdu ses six premiers matches en tant qu'entraîneur sur le terrain d'Arsenal : cinq défaites avec Bournemouth et une défaite avec Newcastle pour un total de 16 buts encaissés et seulement deux buts marqués.

● Toutes compétitions confondues, l'attaquant d'Arsenal Eddie Nketiah a inscrit 11 buts lors de ses 11 derniers matches à l'Emirates avec seulement 16 tirs cadrés, preuve de son efficacité.