Arsenal mise tout sur une star du Real

Les Gunners sont de plus en plus préoccupés par la fragilité physique de Calafiori.

Ce problème s'est à nouveau posé dimanche lorsqu'il a dû quitter le groupe à l'échauffement en raison d'un problème physique, obligeant Bukayo Saka à jouer au poste de numéro 10.

On ignore quand le joueur de 23 ans sera de retour sur les terrains, mais ces inquiétudes constantes agacent Arteta, qui suit de près Tino Livramento de Newcastle comme solution potentielle au poste d'arrière gauche, Myles Lewis-Skelly peinant à gagner la confiance de l'entraîneur.

Victor Valdepenas, cible d'Arsenal sur le marché des transferts.

Selon AS, le jeune espoir du Real Madrid, Valdepenas, a tapé dans l'œil du staff d'Arsenal en vue d'un transfert cet été.

Le joueur de Castilla n'a disputé qu'un seul match avec l'équipe première, mais il est considéré comme un grand espoir.

Le Real Madrid lui a proposé un contrat amélioré en décembre, sans toutefois prolonger son engagement au-delà de 2029. Il s'agissait simplement d'une augmentation de salaire.

Outre Arsenal, l'AC Milan s'intéresse de près à lui, tandis que le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, géants de la Bundesliga, ont également manifesté leur intérêt.

Valdepenas possède plusieurs atouts majeurs pour Arsenal.

Polyvalent, il peut évoluer à plusieurs postes, une qualité recherchée par Arteta chez la plupart de ses recrues.

En tant que latéral, il fait preuve d'une vitesse fulgurante – rivalisant avec Vinicius Junior lors des tests de sprint à l'entraînement – et d'une endurance impressionnante.

Alors qu'il évolue en pointe, il est réputé pour son jeu de tête.

Ces attributs, similaires à ceux de Calafiori, renforcent l'idée qu'Arsenal le suit de près.

Valdepenas possède une clause libératoire de 50 millions d'euros, et bien qu'Arsenal ne soit pas prêt à payer cette somme pour le jeune joueur, il existe des raisons évidentes pour lesquelles ils sont attirés par l'espoir du Real Madrid.