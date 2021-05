Arsenal - Mikel Arteta : "Un moment important pour le club"

L'entraîneur d'Arsenal espère que son équipe sera capable de renverser Villarreal lors du retour, jeudi, pour accéder à la finale de la Ligue Europa.

Défait 2-1 à l'aller en Espagne, Arsenal espère renverser la vapeur, jeudi soir, en demi-finale de Ligue Europa, face à Villarreal. Depuis le début de la saison, cette compétition est clairement un objectif pour les Gunners, qui souhaitent étoffer leur palmarès et décrocher un billet automatique pour la prochaine Ligue des Champions.

Toutefois, face aux Espagnols d'Unai Emery, la tâche promet d'être compliquée. Mais Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, entend aborder ce rendez-vous avec détermination. "Nous devons essayer de nous éloigner de toutes les rumeurs, de tout ce qui se passe autour du club et nous concentrer sur le terrain car la meilleure façon d'aider le club est de gagner des matches et d'être compétitif au plus haut niveau", a d'abord expliqué le technicien ibérique en conférence de presse, fier du parcours du club en Ligue Europa.

"Ce sera un match important et un grand pas en avant"

"C'est un grand moment pour le club après tout ce qu'il s'est passé ces deux dernières années, ces derniers mois, toute cette instabilité que nous avons connu pour différentes raisons. Ce sera un match important et un grand pas en avant si nous arrivons à atteindre la finale. Mieux encore si nous gagnons ce trophée", a-t-il ajouté.

Enfin, l'entraîneur d'Arsenal est revenu sur le climat de tension actuel, généré par le projet de Super Ligue. "Je pense que les supporters doivent pouvoir s'exprimer, si c'est fait d'une manière pacifique, ils ont le droit de le faire. Nous essaierons de nous préparer de la meilleure façon possible même si quelque chose se passe. Les supporters veulent le meilleur pour le club, nous essayons d'en faire de même. Je pense que ce serait génial que les supporters soient là, ils nous manquent tellement, nous aurons besoin d'eux".

"Si les joueurs sentent qu'ils sont derrière eux, qu'ils les soutiennent, alors ce sera un grand moment pour nous. Et j'espère que nous pourrons nous rapprocher d'eux comme nous l'avons fait ces derniers mois", a enfin déclaré Mikel Arteta. En cas de finale, Arsenal aurait de grandes chances d'affronter Manchester United, quasi qualifié.