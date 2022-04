Arsenal : Mikel Arteta recadre Alexandre Lacazette

Mikel Arteta ne digère pas les déclarations d'Alexandre Lacazette. Alors que les Gunners vont jouer un match capital face à Chelsea dans la course à la qualification en Ligue des champions, le Français, en fin de contrat en juin prochain, s'est récemment épanché dans la presse sur son avenir. Dans une interview accordée à Canal Plus, Alexandre Lacazette s'est exprimé sur son avenir, ouvrant notamment la porte à un retour à Lyon.

Lacazette vise la C1 mais pense à son avenir

"Il faut respecter le football, il faut respecter les partenaires aussi. J’apprécie être ici, j’apprécie les gars et pour moi c’est une manière de leur redonner le respect et l’affection qu’on a tous ensemble. Je veux laisser une belle image au club. Qu’on finisse en Ligue des Champions, là où on n’a pas été depuis près de cinq ans. Si déjà je le fais, la mission sera accomplie. Si c’est possible que je sois encore à Arsenal la saison prochaine ? Tout est possible, rien n’est fait, je n’ai pas fait un trait sur Arsenal. Donc tout est possible", a expliqué l'international français.

"En discussions avec l’OL ? Je suis en discussions avec beaucoup de clubs, je suis ouvert. Je n’ai jamais coupé le contact avec Lyon depuis que je suis parti. J’essaie de retourner au club une ou deux fois par an pour voir le staff médical, parce qu’on est vraiment proche. Donc, oui, maintenant que l’OL sait que je suis libre, ils sont venus aux informations", a conclu Alexandre Lacazette.

Arteta regrette le timing de la sortie de Lacazette

Un timing mal choisi selon Mikel Arteta. En conférence de presse avant la rencontre face aux Blues, l'Espagnol a appelé son attaquant et capitaine à rester concentré sur ses performances et sa fin de saison avant de penser à son avenir : "Sa situation contractuelle lui permet de prendre sa décision concernant l'avenir. Nous avons exprimé clairement notre intention de parler en été, lorsque nous saurons où nous en sommes et ce que nous allons faire ensemble à l'avenir.

"Pour le reste, je veux qu'il se concentre pleinement sur son devoir, qui est maintenant de défendre Arsenal de la meilleure façon possible, comme il l'a fait tout le temps lorsqu'il était avec nous, et c'est pourquoi il a porté le brassard de ce club de football, donc c'est un gros risque. Les contrats commencent et se terminent à la date d'expiration que vous avez convenue le jour où vous avez posé le stylo, et ensuite vous devez vivre avec les conséquences de cela. C'est la réalité du contrat qu'il a signé et de l'engagement et du devoir qu'il a envers le club de football", a ajouté le Français.

"Lacazette parle à d'autres clubs ? Il n'a pas besoin de me dire ce qu'il fait dans sa propre vie mais il l'a fait et nous en avons discuté et il a le droit de le faire. Alors il a le devoir de faire de son mieux ici. C'est l'accord que nous avons passé avec lui. Des discussions en fin de saison ? C'était notre position, et notre position reste la même - que c'est ce que nous allons faire. Le risque que cela se produise a toujours existé depuis le moment où nous avons pris cette décision. Ensuite, c'est à lui de décider, car il ne s'agit pas de nous ou de lui, il s'agit des deux parties", a conclu Alexandre Lacazette.