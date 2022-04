Arsenal - OL : Les annonces fortes d'Alexandre Lacazette sur son avenir

Nul ne sait ce que l'avenir réserve à Alexandre Lacazette, pas même le principal concerné. En fin de contrat avec Arsenal, l'attaquant français est devenu capitaine des Gunners cette saison suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour autant, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais n'est pas sûr de rester dans le Nord de Londres la saison prochaine, loin de là même.

"Rester à Arsenal ? Tout est possible"

Aucun accord n'a été trouvé avec les dirigeants d'Arsenal pour une prolongation de contrat. Les blessures et le peu de buts inscrits par Alexandre Lacazette cette saison refroidissent probablement les envies des Gunners de prolonger un joueur âgé de 30 ans. Dans une interview accordée au Canal Football Club, Alexandre Lacazette a avoué qu'il n'avait pas tiré un trait sur son avenir à Arsenal.

"Il faut respecter le football, il faut respecter les partenaires aussi. J’apprécie être ici, j’apprécie les gars et pour moi c’est une manière de leur redonner le respect et l’affection qu’on a tous ensemble. Je veux laisser une belle image au club. Qu’on finisse en Ligue des Champions, là où on n’a pas été depuis près de cinq ans. Si déjà je le fais, la mission sera accomplie. Si c’est possible que je sois encore à Arsenal la saison prochaine ? Tout est possible, rien n’est fait, je n’ai pas fait un trait sur Arsenal. Donc tout est possible", a expliqué le Français.

"J'ai envie de jouer l'Europe"

Alexandre Lacazette a également confirmé qu'un retour à Lyon était envisageable étant donné que des discussions ont eu lieu avec son ancien club : "En discussions avec l’OL ? Je suis en discussions avec beaucoup de clubs, je suis ouvert. Je n’ai jamais coupé le contact avec Lyon depuis que je suis parti. J’essaie de retourner au club une ou deux fois par an pour voir le staff médical, parce qu’on est vraiment proche. Donc, oui, maintenant que l’OL sait que je suis libre, ils sont venus aux informations".

Lacazette encense Mikel Arteta

"Si l'OL ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe, est-ce que c'est possible que je vienne quand même à l'OL ? C'est un peu plus compliqué. J’ai envie de jouer l’Europe, ça fait longtemps que je n’ai pas joué la Ligue des Champions, ça manque. Après, rien n’est impossible dans la vie. Mais ça sera un peu plus compliqué", a ajouté l'attaquant d'Arsenal.

"Un retour du gang des Lyonnais ? Tolisso, Umtiti et moi-même ? Ce serait bien mais ce n'est pas moi qui décide. C'est vrai que c'est un peu triste et dommage parce que nous sommes tous partis un peu au même moment, ça a peut-être été l'erreur du club. C'est en partie moi qui décide, mais pour ramener Coco et Sam, ce n'est pas moi qui décide. Je sais qu'il y a de la qualité qui arrive avec Lukeba, Caqueret, Cherki qui font du boulot ou Gusto. C'est super mais on va voir pour le futur", a conclu l'international français.