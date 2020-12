Arsenal - Mikel Arteta : "Cette année a été l'une des plus éprouvantes"

L'entraîneur d'Arsenal a reconnu les difficultés des Gunners en conférence de presse, avant d'aller affronter Everton ce samedi, en Premier League.

Alors que ses Gunners pointent à une inquiétante 15ème place au classement en , comment Mikel Arteta pourrait-il dormir sur ses deux oreilles ? Si son prédécesseur, Unai Emery, a bénéficié de moins d'indulgence, l'actuel entraîneur d' vit des heures compliquées. Confirmé dans ses fonctions, il est sous le feu des critiques.

Outre-Manche, les observateurs sont unanimes à son encontre. L'ancien adjoint de Pep Guardiola à ne semble pas être l'homme de la situation, alors qu'en plus de résultats chaotiques, Arsenal ne produit pas un jeu de qualité. Conscient de la situation, Mikel Arteta s'est dit prêt à entendre les critiques.

"La grosse déception, c'est de ne pas avoir eu nos supporters"

"Cette année a été l'une des plus éprouvantes dans l'histoire du club. Et ce, pour plein de raisons différentes. On a tout de même progressé et on a mis en place des choses positives sur lesquelles on a travaillé très dur. On a vécu des changements structurels au sein du club, ce qui nous a pas mal bouleversés", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"La grosse déception, c'est de ne pas avoir eu nos supporters pour nous aider dans les moments difficiles. Cette année aurait pu être très positive, mais les résultats récents ont masqué un peu ce qu'on avait fait de bien sur l'année civile. Mais on doit accepter le fait que notre forme récente en Premier League n'a pas été assez bonne", a ensuite ajouté l'Espagnol face aux journalistes. Malheureusement pour les Gunners, les prochaines semaines pourraient s'avérer décisives au vue du calendrier...

En effet, les trois prochaines rencontres d'Arsenal s'annoncent corsées. Ce samedi (18h30), les Londoniens se déplacent sur la pelouse d' en championnat. Lors de la prochaine journée, c'est un derby face à qui les attend. Entre temps, Arsenal affrontera Manchester City, mardi soir, en quart de finale de Coupe. Charnière.