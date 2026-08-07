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Arsenal menace Al-Hilal au sujet du transfert attendu

Mercato
I. Ndiaye
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Qui va conclure l'affaire ?

Al-Hilal a vu la concurrence s'intensifier pour l'une de ses cibles offensives majeures durant le mercato estival actuel, après l'entrée en scène d'Arsenal dans les négociations pour recruter le Sénégalais Iliman Ndiaye, ailier d'Everton.

Selon les informations du journaliste britanniqueBen Jacobs, Arsenal s'est renseigné sur la situation de Ndiaye, alors que le club étudie plusieurs options offensives avant la clôture du marché des transferts.

L'international sénégalais suscite l'intérêt des dirigeants d'Arsenal, au moment où son nom est fortement associé à un transfert vers Al-Hilal, qui cherche à renforcer le poste d'ailier offensif à la demande du staff technique.

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L'intérêt d'Al-Hilal pour Ndiaye est survenu après que le joueur a refusé une offre de prolongation de contrat de la part d'Everton, ce qui a ouvert la voie à un départ dans les prochaines semaines, avec plusieurs clubs dans la course pour s'attacher ses services.

Ndiaye est estimé à environ 75 millions de livres sterling, un montant qui pourrait faire de ce transfert l'une des opérations financières les plus marquantes du mercato actuel, surtout si Arsenal et Al-Hilal se livrent une concurrence directe pour le conclure.

La tâche d'Al-Hilal se complique d'autant plus que Ndiaye a déjà affiché son ambition de disputer la Ligue des champions de l'UEFA, ce qui pourrait offrir à Arsenal un avantage sportif dans les négociations et placer le club saoudien devant un nouveau défi : convaincre le joueur par le projet et l'offre financière.

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