Arsenal-Manchester United (3-1): Les Gunners réalisent une belle opération

Arsenal a obtenu une victoire (2-1) ce dimanche contre Manchester United. C’était dans le cadre de la 4éme journée de Premier League.

C’était le choc de cette 4éme journée de Premier League. Les Gunners 3éme avant cette quatrième journée de Premier League recevaient les Reds Devils qui restent sur deux victoires consécutives. Dans le onze de départ d'Arsenal, la présence d’Eddie Nketiah à la place de Gabriel Jesus reste une surprise. Le jeune anglais est accompagné par Bukayo Saka et Gabriel Martinelli dans le secteur offensif des Canonniers.

En face, Erik Ten Hag a composé avec ses hommes forts avec un carré offensif composé de Marcus Rashford, de Bruno Fernandes et d’Antony.

Le réalisme des Reds Devils

Sans surprise, les locaux entament le match avec une certaine maîtrise collective et technique. Avec un jeu paramétré basé sur une circulation fluide du ballon et l’utilisation de la latéralité, arsenal illumine ce début de partie et étreint son adversaire qui évolue avec un bloc médian. Mais à la surprise générale se sont les Reds Devils qui vont s’illustrer premièrement dans cette rencontre grâce à Marcus Rashford. L’attaquant anglais ouvre le score pour son équipe (0-1,27éme). Ce but va relancer complètement les Gunners.

Arsenal ne tremble pas

Sans trembler, les hommes d'arteta rétablissent la marque une minute après avoir concédé le premier but. Sur une action collective de grande classe, Martin Odegaard, tel un guide égalise (1-1,28éme). Boostés par cette égalisation, les hommes du technicien espagnol vont continuer par pousser jusqu’à perforer à deux reprises les buts de Manchester United dans les dernières minutes de la rencontre. D’abord, Declan Rice sur une frappe à ras le sol va tromper André Onana (2-1,90éme) avant que Gabriel Jesus entré en jeu ne creuse l’écart (3-1,90).

Ce 3éme but a eu le mérite de mettre dans un état de délire Mikel Arteta qui a sprinté pour aller féliciter son buteur Gabriel Jesus. Une très belle victoire pour les sociétaires de l’Emirats Stadium qui reprend la deuxième place du classement avec 10 points. Manchester United