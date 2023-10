Arsenal - Manchester City : La forte déclaration de Guardiola

Pep Guardiola s’est montré élogieux envers arsenal en conférence presse à la veille du choc qui oppose les Gunners à son équipe Manchester City.

Arsenal est de retour en force, selon l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. Le club londonien a connu une saison dernière palpitante, où les Gunners ont mené le championnat pendant plusieurs mois avant d'être rattrapés par City dans la dernière ligne droite.

Guardiola craint les Gunners

Cependant, cet été, Arsenal a montré qu'il était toujours un concurrent sérieux en battant les Cityzens pour en finale le Community Shield. De plus, les Gunners ont commencé la saison actuelle de manière impressionnante, demeurant l'une des deux seules équipes invaincues en championnat. Actuellement classés à la troisième place, à seulement un point du leader, Manchester City, Arsenal semble bien parti pour rivaliser à nouveau pour le titre.

En conférence de presse, Pep Guardiola a exprimé son respect pour Arsenal en "Arsenal a été notre plus grand rival la saison dernière. Dans le passé, ils n'étaient plus en mesure de figurer à ce niveau. Aujourd'hui, ils sont déjà là et je pense qu'ils le resteront longtemps. Ils sont une bonne équipe avec un modèle clair. Ils se sont battus pour être champions, et maintenant ils sont de nouveau là. Arsenal est bel et bien de retour."

Cette déclaration de Guardiola souligne la montée en puissance d'Arsenal et le respect que lui porte l'entraîneur de Manchester City. La rivalité entre les deux clubs est historique, et elle semble prête à atteindre de nouveaux sommets cette saison.

Guardiola a également reconnu que le match de dimanche à l'Emirates Stadium ne serait pas une promenade de santé pour son équipe. Contrairement à Wolverhampton, qui a défendu fermement lors de leur confrontation le week-end dernier, Arsenal devrait adopter une approche plus offensive à domicile. "Pour les Wolves, c'était complètement différent d'Arsenal. Ils ont défendu dès la première minute. Je ne pense pas que ce sera le cas avec Arsenal. Nous devrons nous adapter, même si nous nous connaissons déjà très bien." a souligné Guardiola.

L’absence de Rodri

La confrontation entre les deux équipes est attendue avec impatience, d'autant plus que Manchester City a remporté les 12 dernières confrontations en championnat face à Arsenal. City devra faire sans l'un de ses éléments clés, Rodri, suspendu après un carton rouge. "Rodri est l'un des meilleurs milieux défensifs au monde, donc son influence dans l'équipe est grande. Mais il ne sera pas là. On a déjà fait avec les absences dans le passé, on va s'adapter. On surestime beaucoup la tactique, les systèmes et toutes ces choses-là, mais les relations entre joueurs sont bien plus importantes. Quand on a un absent comme lui, il faut trouver des solutions, on verra bien." a conclu le technicien espagnole.