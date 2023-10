Arsenal – Manchester City (1-0) : Les Gunners prennent la tête de la Premier League

Arsenal a battu Manchester City (1-0) à l’occasion de la 8éme journée de Premier League.

L’opposition entre Arsenal et Manchester City ce dimanche a été le choc principal de la 8éme journée de Premier League. Au terme d’un match serré, les Gunners se sont imposés (1-0) contre les Sky Blues. C’est la première victoire des Gunners contre City depuis décembre 2015.

Un jeu équilibré

Manchester City fait tourner le ballon dans ces premières minutes.Foden se charge du corner côté droit et trouve Gvardiol au deuxième poteau qui reprend difficilement de volée du gauche. Rice supplée Raya et dégage sur sa ligne(4e).

Dans la continuité de l'action, Haaland dévie de la tête vers Aké au point de penalty. La frappe du gauche du défenseur central passe au-dessus du but de Raya(5e).Arsenal prend des risques en cherchant à relancer court sous le pressing de Manchester City. Raya finit par allonger d'un long coup de pied (13e).Trouvé avec de l'espace à 30 mètres du but, Alvarez pousse trop loin son ballon et le perd. Mais il le récupère rapidement. Le centre venu de Walker est ensuite capté par Raya (16e).Odegaard se met dans le sens du jeu et décale Gabriel Jesus sur la droite. Le Brésilien tergiverse et Jorginho tente de retrouver son attaquant d'une passe par-dessus la défense. Ce dernier commet une faute en poussant Foden dans le dos (26e).

Sur une nouvelle relance courte de Raya vers Rice, Kovacic vient tacler inutilement le milieu de terrain au niveau de la cheville. M. Oliver est clément avec le Croate qui échappe à un deuxième carton jaune qui n'aurait pas été immérité (35e).Sur un centre de Gvardiol depuis le côté gauche, Raya rate sa sortie aérienne. Derrière, Haaland ne peut reprendre et Zinchenko concède le corner du ventre (41e).Martinelli est servi côté gauche, se rapproche de l'entrée de la surface et enroule un centre du droit vers le deuxième poteau trop appuyé pour Gabriel Jesus (47e).Manchester City trouve de l'espace plein axe avec Lewis qui accélère et subit la faute de Martinelli dans son dos. Il se relève et vient conclure seul face à Raya alors que M. Oliver avait déjà sifflé faute (55e).

Les Citizens font tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse et Dias centre à destination de Lewis. C'est dévié en corner par White (65e).Sur une longue touche, les Gunners entrent dans la surface et Odegaard peut talonner pour Gabriel Jesus. Le Brésilien tente de passer entre plusieurs Citizens et bute sur Aké (85e).

Martinelli crucifie City

Longue transversale de Partey vers Tomiyasu qui remise de la tête pour Havertz. L'Allemand résiste à Aké pour servir Martinelli en retrait. La frappe en première intention du Brésilien est déviée du visage par Aké et prend Ederson à contre-pied ! (1-0,85e). Surpris en cette fin de partie, les hommes de Pep Guardiola tentent de réagir.

Côté gauche, Doku sert Gvardiol en retrait qui cherche ensuite à lancer le Belge en profondeur. C'est trop long et le ballon termine en sortie de but (90e+1).

Arsenal s'impose contre Manchester City et met fin à une longue série de 12 matchs sans victoire contre les Sky Blues. Les Gunners prennent la tête de la Premier League.