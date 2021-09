Arsenal : Malgré les mauvais résultats, Wenger défend Arteta

Arsenal reste en "bonne forme" et a du "potentiel" malgré un début de saison raté, affirme la légende du club, Arsène Wenger.

Les Gunners ont commencé la campagne par une défaite 2-0 chez le nouveau promu Brentford, suivie d'une défaite sur le même score à domicile contre Chelsea.

Une victoire 6-0 contre West Brom en EFL Cup a apporté un bref répit, mais Arsenal a ensuite été écrasé 5-0 par le champion Manchester City samedi - un match au cours duquel Granit Xhaka a été expulsé.

Bien que la campagne de Premier League n'en soit qu'à ses débuts, une seule autre équipe (les Wolves) n'a pas réussi à marquer cette année, tandis que seul Crystal Palace a enregistré moins de tirs cadrés que les sept d'Arsenal.

Des stats accablantes

Si l'on considère qu'Arsenal a dépensé le plus d'argent pendant la période des transferts pour recruter des joueurs comme Ben White, Aaron Ramsdale et Martin Odegaard, la situation est encore plus sombre.

La pression monte autour de Mikel Arteta, mais Wenger, qui a remporté la Premier League à trois reprises et la FA Cup à sept reprises au cours de ses 22 ans de carrière, a appelé au calme dans une interview accordée à Bild.

"Je suis âgé de 71 ans. J'ai donné à ce club les meilleures années de ma vie. Pour l'instant, je ne suis qu'un fan", a-t-il déclaré.

"Aujourd'hui, le club est en bonne forme. Ils ont eu deux matchs difficiles [contre Chelsea et Manchester City], l'équipe a du potentiel et j'espère qu'elle pourra revenir."

Arsenal reprendra la compétition le 11 septembre à domicile contre Norwich City.