Arsenal - Liverpool : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Arsenal - Liverpool : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les dernières informations sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Leader de Premier League, Arsenal va faire face à un nouveau test majeur ce dimanche dans sa quête pour retrouver les sommets du football anglais. Les Gunners, qui sortent d'une victoire lors du derby du Nord de Londres contre Tottenham le week-end dernier, voient se dresser devant eux, Liverpool, vice-champion d'Europe.

Fort de leur confiance acquise depuis le début de saison, les Gunners partent favoris de cette rencontre et devront prouver qu'ils ont l'étoffe d'un futur champion d'Angleterre. Après avoir manqué leur premier test contre Manchester United et réussi le second contre Tottenham, les hommes de Mikel Arteta auront sans doute une réponse dimanche soir sur leur réel niveau et leurs chances de se mêler à la course au titre.

Qui plus est, tous les voyants sont aux vert pour Arsenal. Aucun blessé majeur n'est à noté, même si Smith-Rowe est forfait mais ce dernier a perdu de l'influence avec la montée en puissance d'Odegaard et Martinelli. En face, c'est une bête blessée qui se présente à l'Emirates Stadium. Finaliste de la Ligue des champions, vice-champion d'Angleterre, vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup l'an dernier, l'équipe de Jürgen Klopp est méconnaissable depuis le début de saison.

Liverpool se cherche et alterne le bon et le moins bon. Neuvième de Premier League avec déjà onze points de retard sur Arsenal, leader du championnat, et dix sur Manchester City, sont principal concurrent dans la course au titre depuis plusieurs saisons, Liverpool a besoin de points et ne peut pas se permettre de ne pas battre Arsenal ce dimanche.

Tout autre résultat qu'une victoire compliquerait la tâche des Reds et ruinerait des ambitions, déjà mal en point. Liverpool va devoir se montrer meilleur et plus solide que face à Brighton pour espérer ramener quelque chose de l'Emirates Stadium alors que les hommes de Jürgen Klopp se sont remis un peu en confiance en milieu de semaine avec une victoire pleine de maîtrise en Ligue des champions face aux Rangers.

Horaire et lieu du match Arsenal - Liverpool

Ville : Londres

Londres Stade : Emirates Stadium

Emirates Stadium Heure : 17:30 UTC+2 (heure française) / 15:30 GMT / 16:30 UTC+1 (BST) / 11:30 EST / 08:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Arsenal - Liverpool ?

Arsenal - Liverpool

Premier League

Dimanche 9 octobre

17h30 sur Canal +

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 17h15

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle d'Arsenal et de Liverpool

Arsenal : DVVVV



Toulouse : NDVNV

Les blessés et absents :

Les Gunners devront faire sans Elneny et Smith-Rowe, le premier touché à la cuisse tandis que le second est gêné par une blessure à l'aine. Toutefois, ces deux joueurs ne font pas partie du onze type de Mikel Arteta depuis le début de saison.

De son côté, Jürgen Klopp sera privé d'Arthur, Nabi Keita et Oxlade-Chamberlain, tandis que Curtis Jones et surtout Andrew Robertson sont incertains. Le latéral gauche écossais, titulaire en puissance dans le système de Klopp, n'a pas joué les deux dernières rencontres des Reds en raison d'une blessure au genou. S'il n'est pas encore forfait, sa présence dans le onze de départ semble peu probable.

Les équipes probables

XI de départ d'Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Partey, Xhaka - Saka, Odegaard, Martinelli - Gabriel Jesus.

XI de départ de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.