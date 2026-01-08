Arsenal - Liverpool : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La 21e journée de Premier League s’achève ce jeudi soir avec l’un des rendez-vous les plus attendus du calendrier anglais. À l’Emirates Stadium, Arsenal accueille Liverpool dans un contexte très contrasté entre deux géants historiques du championnat. Avant même le coup d’envoi, cette affiche raconte deux trajectoires opposées. D’un côté, un leader solide et ambitieux. De l’autre, un prétendant en difficulté, déjà distancé.

Arsenal avance à pleine vitesse

Les Gunners tiennent leur cadence. En quête d’un premier sacre en Premier League depuis 2004, Arsenal aborde ce choc avec une confiance maximale. Avant cette 21e journée, le club londonien trône en tête du classement avec six points d’avance sur ses deux plus proches poursuivants.

La série parle d’elle-même. Cinq victoires consécutives en championnat. Un collectif huilé. Une maîtrise croissante dans les temps forts comme dans les moments plus tendus. Sous la houlette de Mikel Arteta, Arsenal assume désormais son statut et compte bien frapper fort face à un rival historique, dans un stade acquis à sa cause.

Liverpool sous pression maximale

La situation contraste nettement côté Reds. Liverpool traverse une saison compliquée, marquée par des résultats irréguliers et un manque de constance. Les deux derniers matchs illustrent ce malaise, avec des nuls frustrants contre Leeds United (0-0) puis Fulham (2-2).

Quatrième du classement, le club de la Mersey accuse déjà près de quatorze longueurs de retard sur Arsenal. Autant dire que la course au titre semble hors de portée. Dans ce contexte, Arne Slot se retrouve plus que jamais sur la sellette, et ce déplacement à Londres s’annonce délicat.

Sur quelle chaine suivre le match Arsenal - Liverpool ?

La rencontre entre Arsenal et Liverpool sera à suivre ce jeudi 08 janvier 2026 à partir de 21h sur Canal + Sport 360. Il vous sera également possible de suivre la rencontre en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Arsenal - Liverpool

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Le match entre Arsenal et Liverpool se tient ce jeudi 8 janvier, à partir de 21h00, heure française, sur Canal+ Sport.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe d'Arsenal

Pour ce rendez-vous, Arsenal devra composer sans Riccardo Calafiori, latéral habituellement titulaire, ni Mosquera, souvent utilisé comme solution de rotation en défense. Le très jeune milieu Dowman, âgé de seulement 16 ans, est également forfait en raison d’une blessure. En dehors de ces absences, Mikel Arteta dispose d’un groupe quasiment au complet.

Le milieu de terrain Declan Rice, cadre de l’équipe avec déjà 4 buts et 3 passes décisives en Premier League, arrive en pleine confiance après avoir signé un doublé le week-end dernier. En défense, Gabriel, auteur de 3 buts et 2 passes cette saison en championnat, reste une référence et devrait être associé à Saliba dans l’axe, lui aussi attendu titulaire. Sur les ailes, Bukayo Saka (4 buts, 3 passes) et Leandro Trossard (5 buts, 4 passes), tous deux remplaçants lors de la précédente journée, sont de nouveau en balance pour débuter.

En attaque, la hiérarchie reste ouverte. Arrivé récemment et encore irrégulier, Viktor Gyökeres (5 buts en Premier League) voit sa place contestée par Gabriel Jesus, qui a inscrit un but en cinq apparitions en championnat. Le Brésilien, tout comme le capitaine Martin Ødegaard (1 but, 3 passes), a récemment fait son retour sur les terrains et postule logiquement pour intégrer le onze de départ.

Infos sur l'équipe de Liverpool

Du côté de Liverpool, l’absence majeure reste celle de Mohamed Salah, toujours engagé avec l’Égypte à la CAN 2025. Arne Slot devra également faire sans Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic, Wataru Endo et Alexander Isak. À cette liste s’ajoute une incertitude de taille : Hugo Ekitike, forfait lors du dernier match contre Fulham, n’a pas encore repris l’entraînement collectif.

En conférence de presse, l’entraîneur néerlandais a fait le point sur la situation de l’ancien Parisien : « Il ne s’est pas entraîné avec nous jusqu’à présent, on verra s’il peut le faire aujourd’hui. Avec l’enchaînement des matches, il hésite entre reprendre avec le groupe ou prendre un ou deux jours de plus ». Selon Slot, Ekitike souffre de douleurs musculaires post-effort, mises en évidence après une IRM réalisée le week-end dernier.

Dans ce contexte, Liverpool pourrait s’orienter vers un système en 4-2-3-1, même si rien n’est encore figé. Alisson est pressenti pour garder les buts, derrière une défense composée de Bradley, Konaté, Van Dijk et Kerkez. Au milieu, Gravenberch et Mac Allister formeraient le double pivot. Plus haut, Szoboszlai, Wirtz et Chiesa seraient chargés d’animer le jeu offensif au soutien de Gakpo, qui évoluerait très axial, avec Wirtz positionné juste derrière lui.

Cette composition tient compte des nombreuses absences actuelles : Salah est en sélection, Isak reste éloigné des terrains après une fracture de la jambe, tandis que Ekitike, meilleur buteur du club cette saison, demeure incertain en raison d’un problème aux ischio-jambiers. Endo et Bajcetic sont également indisponibles au milieu. Dans ce contexte, l’association Wirtz–Gakpo apparaît comme une solution transitoire déjà exploitée par Arne Slot, Wirtz s’étant montré particulièrement percutant lors des dernières rencontres de championnat.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement