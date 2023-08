Interrogé sur la fin du mercato estival d'Arsenal, Mikel Arteta a été peu loquace.

Passé tout prêt du titre la saison dernière, Arsenal a connu des débuts très enthousiasmant en Premier League. Les Gunners se sont offerts Nottingham Forest lors de la première journée (2-1) avant d'enchaîner une seconde victoire contre Crystal Palace (1-0) lors de la seconde journée. Des performances intéressantes qui renforcent la confiance des pensionnaires de l'Émirats Stadium avant leur rencontre face à Fulham samedi comptant pour la 3éme journée de Premier League. À la veille de cette rencontre, Mikel Arteta s'est prononcé sur ce qui pourrait être la fin du mercato estival 2023 des Gunners.

Une blessure qui change les plans

À quelques jours de la fin du mercato estival, Mikel Arteta s'est montré évasif sur la possibilité pour son club de faire d'autres offensives avant le 1er septembre prochain. << Il y a des mouvements qui se produisent. La dernière semaine va être chargée. Rien que nous puissions annoncer pour le moment>> a-t-il déclaré rapporte BBC.

Ces propos d'Arteta n'ont rien d'anodin. Cet été, la direction d'Arsenal s'est montrée très agressive sur le marché du transfert. Le club londonien a attiré dans ses rangs Declan Rice et Kai Havertz et le défenseur néerlandais Jurien Timber. Mais ce dernier s'est blessé récemment et sera absent pendant plusieurs semaines. Justement compte tenu de la blessure de son latéral, Arsenal est contraint de recruter encore avant la fin du mercato estival. Les jours à venir nous fixerons davantage.

