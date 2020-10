Arsenal, les premiers mots de Thomas Partey

L'ancien milieu de terrain de l'Atletico Madrid s'entraînera avec ses nouveaux coéquipiers pour la première fois mercredi après son transfert.

Thomas Partey dit qu'il est prêt à jouer directement contre ce week-end et insiste sur le fait qu'il a rejoint pour remporter la . Les Gunners ont remporté le titre de champion pour la dernière fois en 2004 lorsque l'équipe emblématique des Invincibles d'Arsène Wenger a traversé toute la saison sans perdre un seul match de championnat. Cela fait 16 longues années depuis ce triomphe en championnat et la saison dernière, les Gunners ont vécu leur pire campagne de championnat en un quart de siècle, terminant huitièmes - 43 points derrière les champions de .

Mais Thomas Partey - qui a quitté l'Atletico Madrid dans le cadre d'un accord de 50 millions d'euros - insiste sur le fait qu'il a déménagé à Londres pour aider à mettre fin à cette série. "C'est notre nouvel objectif", a-t-il déclaré en conférence de presse. "C'est l'objectif du club, de moi-même et je pense que nous devons revenir à notre place. Gagner des trophées est quelque chose de difficile et nous savons tous que c’est difficile, mais nous y travaillons et je pense que nous sommes prêts. Nous devons tout mettre en œuvre et essayer de réaliser tout cela nous-mêmes".

Thomas Partey va vivre sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers mercredi, revenant de son service international avec le . L'équipe de Mikel Arteta rejouera en Premier League samedi avec un déaplcement à Manchester City, la dernière signature du club devant faire ses débuts à l'Etihad Stadium. On ne sait pas encore si Arteta l'alignera dès le début, mais Partey dit qu'il sera prêt à jouer s'il est titularisé par son entraîneur.

"J'aime jouer dans les grands matches. Mais tout dépend de l'entraîneur et s'il veut que je joue ou non. Cela dépend de lui. Je dois m'habituer à l'équipe, puis m'entraîner avant de voir ce qui va se passer. C’est la décision de Mikel. Je viens d'arriver. Je suis prêt mais j'ai besoin de m'habituer au style de jeu. Je pense que je dois être rapide, m'assurer que j'apprends tout aussi vite que possible. Je dois m'assurer de tout faire sur le terrain d'entraînement et m'assurer que Mikel voit que je suis prêt à jouer pour lui", a analysé le Ghanéen.

"Aider Arsenal à revenir à sa place"

À 27 ans, Partey est arrivé à Arsenal avec une riche expérience derrière lui. Il est devenu l’un des milieux de terrain d’élite en Europe sous la houlette de Diego Simeone à l’Atletico Madrid ces dernières années, réalisant d’excellentes performances sur une base constante en et en . Mais l'international ghanéen pense qu'il a encore de la marge pour s'améliorer et estime qu'il peut le faire sous Arteta à Arsenal.

"J'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai plus à apprendre avec cette nouvelle famille. Je vais devoir apprendre plus de choses pour atteindre tous mes objectifs et atteindre les objectifs du club également. Je pense que c’est un grand défi, je veux relever de nouveaux défis et aussi dans une grande famille comme Arsenal. Je suis prêt à tout donner et à essayer d'aider ce grand club à revenir à sa place. Je regarde la Premier League depuis que je suis au Ghana, et je pense que la plupart de mes amis ghanéens et la plupart des gens au Ghana regardent la Premier League", a analysé Thomas Partey.

"C’est un nouveau défi pour moi. J'ai toujours voulu jouer dans les meilleurs championnats et la Premier League est l'une des meilleures ligues, donc je suis heureux d'être ici. Je pense qu'il n'y a aucune pression sur moi. J'aime me mettre au défi, j'aime les nouveaux défis comme je l'ai dit et il s'agit d'apprendre rapidement, d'apprendre rapidement comment cela se passe. Mikel m'a vu jouer et il sait ce que je peux donner à l'équipe. Mon équipe précédente a beaucoup fait et il m'a vu jouer et il a le sentiment que je peux faire de même pour lui. Il était très important, lui et Edu m'ont parlé de leurs plans et c'était tellement excitant. Tout le monde est prêt à gagner quelque chose et tous les trophées qui se présentent à lui. Je pense que c’est le but et l’objectif de tout le monde ici et c’est aussi mon objectif", a conclu l'ancien de l'Atletico Madrid.