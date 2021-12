Arsenal : Le problème Aubameyang grandit pour Arteta

Arsenal a subi de nombreuses défaites à Old Trafford ces dernières années, mais celle-ci sera particulièrement douloureuse.

Même un match nul aurait été ressenti comme une occasion manquée par les visiteurs, compte tenu de la manière dont le match s'est déroulé, mais le perdre complètement sera un véritable coup dur. Et ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Ils ont pris un départ de rêve, prenant l'avantage par Emile Smith Rowe après seulement 13 minutes, mais au lieu de pousser et de prendre l'initiative, ils sont restés passifs et ont permis à United de revenir dans le jeu.

Bruno Fernandes a égalisé juste avant la mi-temps, puis Cristiano Ronaldo a donné l'avantage à Manchester United peu après la pause en inscrivant son 800e but.

Cette avance n'a pas duré longtemps, puisque Martin Odegaard a inscrit un excellent but égalisateur deux minutes plus tard pour l'équipe de Mikel Arteta.

A ce moment-là, ils semblaient bien partis pour remporter la victoire, mais Odegaard a fait une faute inexplicable sur Fred et a donné un penalty à 20 minutes de la fin.

Ronaldo marquait depuis le point de penalty et cette fois, Arsenal ne pouvait plus revenir en arrière.

Arteta avait l'air découragé à la fin du match. Il sait pertinemment que son équipe avait l'occasion de faire une belle opération.

Au lieu de cela, on s'interrogera une fois de plus sur les difficultés d'Arsenal face aux gros.

Arsenal a perdu cinq matches de championnat cette saison, dont quatre contre Chelsea, Manchester City, Liverpool et Manchester United.

Le point positif de cette défaite est qu'elle n'a rien à voir avec les raclées subies par les Gunners à l'Etihad Stadium et à Anfield, mais ce n'est pas une consolation pour Arteta.

Une victoire à Old Trafford aurait permis à Arsenal de se hisser parmi les quatre premiers. Ils auraient pris deux points d'avance sur West Ham, qu'ils jouent à domicile dans un peu plus d'une semaine, et huit sur United.

Mais au lieu de cela, ils restent à la cinquième place et ont laissé United s'en sortir.

C'est une défaite très frustrante et la forme de Pierre-Emerick Aubameyang devient très inquiétante. Le capitaine des Gunners n'a pas marqué depuis cinq matches et il n'a pas l'air de vouloir marquer.

C'est le genre de match où Arsenal avait besoin de son capitaine pour se mettre en valeur, mais au lieu de cela, c'est l'excellent Gabriel Martinelli qui a posé des problèmes à la ligne arrière de United.

Il devient de plus en plus difficile de justifier la titularisation d'Aubameyang, tant ses performances sont médiocres, et ses difficultés sont un exemple clair de la raison pour laquelle Arsenal cherchera à dépenser beaucoup pour un nouvel avant-centre l'été prochain.

La clé pour Arteta sera maintenant de remonter le moral de ses joueurs avant le déplacement de lundi soir à Everton.

Ils ont bien réagi après la récente défaite à Liverpool et ils devront faire de même cette fois-ci avec la période de fêtes qui s'annonce chargée.

L'amélioration d'Arsenal depuis la fermeture de la fenêtre de transfert de l'été a été énorme, mais c'est dans des nuits comme celle-ci que vous réalisez combien la jeune équipe d'Arteta a encore à apprendre.

Leur tendance à se relâcher après avoir pris l'avantage devient un thème commun cette saison.

Ils s'en sont parfois sortis, comme lorsqu'ils ont tenu bon pour gagner à Leicester et dans le derby du nord de Londres, lorsqu'ils ont arrêté de jouer après la mi-temps, mais ils ont été punis pour cela à Old Trafford.

L'équipe d'Arteta a contrôlé le début du match et il n'était pas surprenant de les voir prendre l'avantage, même si la nature du but de Smith Rowe a certainement choqué tout le monde dans l'enceinte.

L'international anglais a trompé David De Gea, qui était allongé au sol après avoir été piétiné par Fred sur un corner.

Smith Rowe n'avait manifestement aucune idée que le gardien de United était blessé lorsqu'il a tiré et l'arbitre Martin Atkinson n'a pas sifflé avant que le ballon ne touche le filet.

Il n'avait donc pas d'autre choix que d'accorder le but, malgré les plaintes de United.

L'avance d'Arsenal était méritée, mais comme nous l'avons vu à maintes reprises cette saison, le club n'a pas été en mesure de l'exploiter.

United semblait prêt à tout, mais au lieu de pousser et d'essayer de les tuer, Arsenal a commencé à reculer et à inviter l'équipe locale dans sa propre moitié de terrain.

Arteta a déjà fait part de son agacement face à l'incapacité de son équipe à prendre l'avantage et on pouvait voir le patron d'Arsenal devenir de plus en plus frustré au fil de la mi-temps.

La seule fois où Arsenal s'est engagé à faire avancer les hommes, ils ont presque doublé leur avantage, mais Gabriel Martinelli n'a pas pu terminer une excellente action d'Odegaard dans la surface.

Ce manquement s'est avéré coûteux, puisque United a égalisé juste avant la pause, lorsque Fernandes a été en mesure de détourner une passe de Fred devant Aaron Ramsdale.

Le doublé de Ronaldo en seconde période a ensuite permis à l'équipe locale d'obtenir les points, mais seul Odegaard saura pourquoi il a décidé de faire trébucher Fred par derrière pour offrir le penalty décisif.

L'international norvégien avait inscrit un excellent but d'égalisation 15 minutes plus tôt, mais il a réduit à néant tout son travail en prenant la décision inexplicable de défier le Brésilien par derrière.

Odegaard a pris une décision terrible et cela a coûté à Arsenal au moins un point. A 2-2, on avait l'impression qu'ils étaient favoris pour la victoire, mais dès qu'ils étaient menés au score, le chemin du retour était long.

L'article continue ci-dessous

Les Gunners ont eu quelques demi-occasions, Bukayo Saka ne parvenant pas à profiter de positions décentes dans la surface, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a été repoussé par De Gea, même si le capitaine des Gunners était probablement hors-jeu.

Cette soirée a été une nouvelle fois décevante pour Aubameyang, qui n'a pas marqué depuis cinq matches. Arteta devra prendre une décision importante concernant son capitaine s'il n'améliore pas rapidement son jeu.

Arsenal va maintenant rentrer à Londres en pansant ses plaies. Une défaite à Old Trafford n'est pas un sentiment inhabituel pour les Gunners. Mais celle-ci sera encore plus douloureuse.