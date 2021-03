Arsenal - La défaite contre l'Olympiakos passe mal pour Mikel Arteta

Qualifié pour les 1/4 de finale de la Ligue Europa, Arsenal s'est incliné lors du match retour face à l'Olympiakos (0-1). Une défaite qui fait tache.

Facile vainqueur lors du match aller (3-1), Arsenal s'est fait surprendre lors du match retour, jeudi soir, face à l'Olympiakos (0-1). Sur la pelouse de l'Emirates Stadium, les Anglais ont encaissé un but de l'ancien pensionnaire de Ligue 1, Youssef El-Arabi. Malgré ce revers, ils accèdent en quarts de finale de la Ligue Europa.



Si la qualification demeurait le principal objectif des Gunners, le niveau affiché n'a pas été du goût des supporters. Et encore moins de Mikel Arteta, l'entraîneur du club, lequel a pointé du doigt les lacunes de son équipe face à la presse, jeudi soir. "C'est impossible d'avoir une quelconque structure quand vous donnez le ballon. Nous avons pourtant créé suffisamment d'occasions pour gagner. Nous sommes vraiment heureux d'être passés", a ainsi pesté le technicien au micro de BT Sport, déçu.

"Nous étions loin du niveau que nous pouvions atteindre"

"Parfois, nous devons être justes avec nous-mêmes : nous étions loin du niveau que nous pouvions atteindre. Nous ne pouvons pas utiliser d'excuses. Nous avions des joueurs frais dans l'équipe. Nous avons très bien commencé le match, mais, ensuite, nous avons manqué de stabilité", a ensuite ajouté l'Espagnol.

Selon lui, Arsenal est tombé dans le piège de l'Olympiakos en tentant de faire la différence à chaque prise de balle, alors qu'il aurait été préférable de temporiser en s'assurant de déplacer le bloc adverse. "Nous devons garder la possession et faire des passes ensemble et ne pas continuer à donner le ballon dans les transitions. Quand il s'agit de prendre des décisions et d'exécuter, c'est un peu plus difficile", a enfin analysé Mikel Arteta, qui ne gardera pas un bon souvenir de ce huitième de finale retour.

Néanmoins, ce sont bien les Anglais qui accèdent aux quarts de finale de la compétition. Ce vendredi, à partir de 13h, ils connaîtront leur futur adversaire. Pour rappel, Manchester United (Ang), le Dinamo Zagreb (Cro), Grenade (Esp), Villarreal (Esp), l'AS Rome (Ita), le Slavia Prague (Tch) et l'Ajax Amsterdam (PB) sont qualifiés.