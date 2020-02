Arsenal - Kolasinac "sérieusement blessé" à l'épaule

a confirmé que Sead Kolasinac souffrait d'une "blessure sérieuse à l'épaule" avant la rencontre contre l'Olimpiacos ce jeudi à l'Emirates Stadium. Le défenseur avait été contraint de sortir après une vingtaine de minutes ce dimanche lors du succès contre (3-2).

S'il avouait que son joueur ressentait "beaucoup de douleur", Mikel Arteta espérait qu'il est évité la dislocation après la rencontre. Le club a maintenant publié un communiqué officiel indiquant que Kolasinac "subira d'autres évaluations spécialisées au cours de cette semaine" avant d'entreprendre un programme de soins.

🗞 Our latest team news ahead of tomorrow's #UEL second leg 👇