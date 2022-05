Arsenal : Granit Xhaka en colère après la défaite face à Newcastle

Granit Xhaka a déclaré qu'Arsenal avait besoin de plus de "cou***" contre Newcastle lundi, ajoutant que les Gunners ne méritaient pas d'être sur le terrain alors que leurs ambitions en Ligue des champions s'effondraient.

Arsenal a été battu 2-0 à St. James' Park, ce qui a permis à Tottenham de prendre le contrôle de la course aux quatre premières places.

Une victoire leur aurait permis de devancer les Spurs à un match de la fin de la saison de Premier League.

"Si quelqu'un n'est pas prêt, qu'il reste à la maison"

"Je ne sais pas pourquoi nous ne faisons pas ce que l'entraîneur nous demande", a déclaré Xhaka à Sky Sports.

"Si quelqu'un n'est pas prêt pour ce match, qu'il reste à la maison. Votre âge n'a pas d'importance. Si vous êtes nerveux, restez sur le banc ou restez à la maison. Il faut que les gens aient les c*** de venir ici et de jouer. C'est l'un des matchs les plus importants pour nous. Nous sommes très déçus pour les gens qui sont venus ici.

"Nous n'avons pas suivi le plan de jeu, nous n'avons pas écouté l'entraîneur. Ce qui s'est passé, c'est une performance désastreuse. On ne mérite pas de jouer la Ligue des champions ou même la Ligue Europa. C'est très difficile de l'accepter en ce moment.

"C'est difficile de trouver les bons mots. De la première minute à la 90e, nous ne méritions pas d'être sur le terrain."

Arsenal peut-il encore faire partie des quatre premiers ?

Les hommes de Mikel Arteta sont techniquement toujours en course pour une place en Ligue des champions avant la dernière journée de la saison, mais leurs chances sont minces.

Ils doivent battre Everton et voir Tottenham s'incliner face à Norwich City, dernier du classement, pour prétendre à la quatrième place.

Il y a quelques semaines, il semblait qu'Arsenal allait facilement faire le travail, et leur chute a été difficile à accepter pour leurs joueurs.

"Nous attendons depuis six ans", a déclaré Xhaka. "Nous avions tout entre nos mains. On avait l'impression d'être dans la position où se trouve Newcastle et ils étaient là où nous sommes."