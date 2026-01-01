Arsenal, Gabriel explique enfin son geste

Le Brésilien avait fait un retour fracassant lors de cette rencontre, en ouvrant le score lors de la victoire 4-1, et en a profité pour s'amuser un peu en imitant la célébration « pocket » d'Amadou Onana.

Blessé aux adducteurs lors d'un rassemblement de sa sélection en novembre, Gabriel avait fait son entrée en jeu et disputé 19 minutes lors de la victoire difficile d'Arsenal (2-1) contre Brighton le 27 décembre. Il avait retrouvé sa place de titulaire dans le onze de départ de Mikel Arteta trois jours plus tard, lors de la réception de Villa à Londres.

Frustrés par les Villans pendant les 45 premières minutes – notamment par les pitreries habituelles du gardien des Gunners, Emi Martinez, champion du monde – les Gunners ont finalement débloqué le score à l'Emirates Stadium trois minutes après le début de la seconde période.

Gabriel a été l'homme décisif, débloquant le danger face à Martinez sur un corner avant de pousser le ballon au fond des filets. Ce but, inscrit sur coup de pied arrêté, a permis à Arsenal de s'assurer trois points précieux et d'entamer l'année 2026 avec cinq points d'avance en tête du classement de Premier League.

L'ambiance était, on s'en doute, à la fête dans le camp d'Arsenal après avoir mis fin à la série de 11 victoires consécutives de Villa. Gabriel n'a pas pu s'empêcher de taquiner son rival belge, Onana, en regagnant les vestiaires.

Le milieu de terrain international belge, Onana, a pris l'habitude de faire semblant de mettre trois points dans sa poche après les victoires de Villa, un rituel qu'il a déjà répété après les succès contre Manchester United et Chelsea.

Les Villans étaient abattus après leur défaite à l'Emirates Stadium. L'entraîneur Unai Emery a quitté précipitamment le terrain avant de serrer la main de son homologue Arteta, et le comportement de Gabriel n'a certainement pas contribué à leur faire plaisir.

Il insiste cependant sur le fait que sa célébration d'après-match n'était qu'une simple plaisanterie. Interrogé sur un éventuel clin d'œil à Onana, Gabriel – filmé par l'équipe média des Gunners – a déclaré : « Oui, oui. Ce genre de choses vous motive. C'est sympa. C'est sympa pour eux, c'est sympa pour nous aussi. Comme je l'ai dit, on a pris les trois points. Ce n'était pas pour se venger d'eux ou d'Onana. Je sais que c'est un bon gars. Donc non, pas de bagarre, rien de tout ça. C'était juste pour fêter ça. »