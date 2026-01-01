Arsenal fonce sur Arda Guler, le transfert de l'hiver

Arsenal domine actuellement la Premier League et vise son premier titre de champion depuis plus de 20 ans. Mikel Arteta souhaite naturellement renforcer son effectif pour la seconde moitié de saison et espère recruter un joueur du Real Madrid dans les semaines à venir.

Selon CaughtOffside, Arda Guler est apprécié d'Arsenal et d'Arteta, et l'on espère qu'un accord pourra être trouvé cet hiver, à l'instar du transfert de Martin Odegaard à Londres.

Arsenal souhaite obtenir le prêt de Guler pour la seconde moitié de saison, avec l'objectif de le recruter définitivement cet été. L'intérêt du Real Madrid pour l'international turc ne date pas d'hier, même s'il pourrait faire face à la concurrence de Liverpool et de Manchester United, deux autres clubs de Premier League.

Arsenal est peut-être très intéressé par Guler, mais l'article indique clairement que le Real Madrid n'a aucune intention de le vendre. Un départ aurait été plus probable avant cette saison, mais le joueur de 20 ans étant désormais un élément clé du dispositif d'Alonso, il est quasiment impossible qu'il quitte le Bernabéu.

Guler a débuté la saison en fanfare, son association avec Kylian Mbappé étant particulièrement brillante pour le Real Madrid. Cependant, il a peiné à retrouver sa régularité ces dernières semaines, et il aura à cœur de se rattraper en 2026.