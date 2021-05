Arsenal - Finalement, Bernd Leno s'est convaincu à rester

Après avoir ouvert la porte à un éventuel départ, le gardien de but d'Arsenal a clamé son envie de poursuivre l'aventure chez les Gunners.

Bernd Leno ne s'en cache pas : malgré une saison 2020-21 compliquée sur un plan personnel et collectif, il souhaite rester chez les Gunners. Le gardien a assuré aux supporters qu'il était "toujours heureux à Arsenal" après avoir suggéré le mois dernier qu'il était ouvert à un transfert, quelque peu lassé par sa situation à Londres.

Depuis, les Gunners ont été éliminés de la Ligue Europa et devraient rater la qualification européenne. Mais force est de constater que ces résultats décevants n'ont apparemment pas convaincu l'Allemand de faire pression pour une sortie. Au contraire, l'international allemand est décidé à poursuivre l'aventure.

"Arsenal est toujours un grand club, un grand nom dans le monde"

Bernd Leno a déclaré mardi qu'Arsenal était "toujours un grand club, un grand nom dans le monde" et que personne dans le vestiaire n'était assez frustré pour abandonner le projet du manager Mikel Arteta. "Ce n'est pas bon de se sentir désolé pour nous-mêmes, nous devons aller de l'avant et changer cela le plus rapidement possible".

"Je suis toujours heureux à Arsenal. Arsenal est toujours un grand club, un grand nom dans le monde et en Premier League. Il n'y a personne dans le vestiaire qui dit : 'Je veux quitter le club, je ne suis plus heureux ici'. Nous avons toujours un bon environnement au club et dans les vestiaires. Bien sûr, ce n'était pas toujours facile cette saison, mais cela fait partie du football", a reconnu le portier, qui avait impressionné lors de ses débuts en Angleterre, alors que sa doublure était réclamée par beaucoup.

En effet, des experts s'étaient offusqué du choix de faire joueur Bernd Leno plutôt qu'Emiliano Martinez, qui a été vendu à Aston Villa l'été dernier, réalisant peut-être la meilleure saison de gardien de but de la Premier League cette année. Cependant, le travail de Bernd Leno entre les poteaux n'a en aucun cas été médiocre.