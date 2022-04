Arsenal et Arteta peuvent-ils encore sauver leur saison ?

Nous savons tous que les choses changent rapidement dans le football, mais il n'y a qu'à Arsenal que l'optimisme se transforme en pessimisme à une vitesse aussi alarmante.

À la mi-mars, Arsenal était quatrième, un point au-dessus de Manchester United avec trois matchs à jouer - et six points d'avance sur son rival le plus probable pour la place en Ligue des champions, Tottenham, avec deux matchs à jouer.

Mais quatre défaites sur les cinq dernières journées ont fait fondre cette avance. Les Gunners sont actuellement sixièmes, avec un match en moins - le choc de mercredi contre Chelsea - pour rejoindre les Spurs, quatrièmes avec 57 points.

Une jeune équipe en parfait équilibre, qui pétillait au fil des matches, est devenue plate et sans vie du jour au lendemain.

Une baisse de forme impressionnante sans Partey

Le discours selon lequel Mikel Arteta aurait enfin trouvé la faille s'est envolé, Arsenal semblant être revenu au point de départ de la saison.

Bien sûr, la réalité est que l'optimisme et le pessimisme sont tous deux trop extrêmes. Arsenal évolue toujours dans la bonne direction et une équipe aussi jeune est plus vulnérable que la plupart des autres à des baisses de forme ; cela continuera à se produire, et les supporters ne devraient pas trop paniquer.

Néanmoins, cette série de défaites soulève des préoccupations d'ordre tactique qui doivent être prises en compte.

Dans l'ensemble, le club du nord de Londres a perdu deux de ses meilleurs joueurs sur blessure - Thomas Partey et Kieran Tierney - et a besoin d'une mise à niveau au poste d'avant-centre.

Partey est devenu le joueur le plus important de l'équipe d'Arsenal, non seulement pour sa capacité à anticiper les contre-attaques adverses et à les bloquer, mais aussi pour sa résistance au pressing à la base du milieu de terrain.

Pour illustrer ce point, Arsenal a remporté 44 points sur les 22 matchs de Premier League que Partey a commencés cette saison, et 10 points sur les neuf matchs qu'il n'a pas joués.

Cela n'a rien de surprenant. Dans la Premier League moderne, tout est question de transitions : il s'agit d'empêcher les cassures de l'adversaire et de créer des scénarios dans lesquels le pressing de l'adversaire peut être utilisé à votre avantage en vous déplaçant verticalement à travers les lignes.

C'est pourquoi Rodri et Fabinho sont si importants à Manchester City et Liverpool, respectivement, et pourquoi un joueur comme Declan Rice est si demandé.

Arsenal, qui n'a pas eu de joueur de ce type pendant plus d'une décennie, a excellé récemment grâce à Partey, qui a injecté de la verticalité et de la combativité défensive dans son milieu de terrain.

Sans lui, cependant, de nombreuses parties du système d'Arteta s'effondrent.

Tout d'abord, ils sont moins bons défensivement sans l'accélération de Partey dans les duels et les 50-50, comme en témoignent les récentes défaites contre Brighton et Southampton.

Mais c'est sur le ballon que l'international ghanéen fait la plus grande différence. Lorsqu'il n'est pas là, Arsenal se contente d'une possession de balle latérale sans but, et a du mal à couper la défense adverse avec des passes de séparation.

Ce n'est pas une coïncidence si, en son absence, Arsenal a eu plus de possession de balle que d'habitude (65% et 71% lors de ses deux derniers matchs), mais a rarement eu l'impression de marquer.

Les compétences de Partey signifient également qu'Arsenal a pu évoluer dans une formation en 4-3-3, avec l'ancienne star de l'Atlético de Madrid ancrée seule, libérant ainsi Martin Odegaard et Granit Xhaka pour jouer plus haut sur le terrain et se connecter aux attaquants. Là encore, cela a rendu Arsenal plus créatif et plus vertical.

Mais sans Partey, les joueurs les plus créatifs d'Arsenal doivent aller plus loin pour aider. Arthur Lokonga a eu besoin qu'Odegaard se déplace à ses côtés, créant des espaces qui empêchent les combinaisons brillantes - Emile Smith Rowe à Odegaard, Odegaard à Saka - que nous avions vues récemment.

Ennuis tactiques

Mais l'absence de Partey ne peut pas tout expliquer. Après tout, Arsenal était déjà mené 2-0 par Crystal Palace lorsqu'il s'est blessé, Wilfried Zaha obtenant un penalty pour porter le score à 3-0 après avoir pris le dessus sur un Partey clairement gêné au milieu de terrain.

Tierney, quant à lui, a manqué chaque minute de cette série de trois défaites et, comme pour son absence la saison dernière, cela a révélé l'importance pour Arsenal d'avoir un côté gauche fort pour contrebalancer le côté droit.

Arsenal a l'habitude de s'appuyer trop lourdement sur la droite, attendant de Saka - maintenant avec Odegaard - qu'il crée la grande majorité de ses occasions.

Ils ont besoin des courses de Tierney depuis la gauche pour équilibrer les choses, sinon il devient trop facile pour les adversaires de se concentrer sur le seul flanc dangereux.

Défensivement, Arsenal a été désastreux sans Tierney. Nuno Tavares et Xhaka ont tous deux semblé vulnérables dans les situations de un contre un, qui ont été spécifiquement ciblées par Brighton en particulier.

Graham Potter a déployé Enock Mwepu dans une position inhabituelle de milieu central droit, ce qui a permis au Zambien de déborder sur le côté gauche d'Arsenal, en faisant équipe avec Pascal Gross et Danny Welbeck. Il a marqué un but et été décisif pour l'autre.

Pour ce qui est de la défaite à Southampton, on peut dire qu'Arsenal n'a tout simplement pas eu le mordant nécessaire pour faire face à un milieu central aussi pressant - un effet de contagion de la désorganisation due à l'absence de Partey.

Mais la difficulté d'Arsenal à marquer des buts est tout aussi importante, une question qui relève autant de la technique que de la tactique.

Tout au long de leur récente série de victoires, contre des adversaires de moindre rang il est vrai, la capacité d'Alexandre Lacazette à se détacher de la ligne de front a semblé être une amélioration par rapport à Pierre-Emerick Aubameyang, mais maintenant sa préférence pour le jeu dos au but devient un obstacle.

Arsenal a besoin de quelqu'un pour s'infiltrer dans la surface de réparation et débusquer, pour faire les mouvements nécessaires à Saka, Odegaard et Smith Rowe pour transformer la possession de balle en occasions.

Actuellement, trop souvent, Arsenal donne le ballon à Cedric Soares pour qu'il fasse des centres sans but dans la surface.

L'inquiétude d'Arteta au sujet des buts de son équipe est évidente lorsqu'il décide de passer à une formation en 3-5-2 ou 4-4-2 pour les 30 dernières minutes de chacune de leurs trois défaites consécutives. Mais même en jouant avec deux attaquants, généralement Lacazette et Eddie Nketiah ensemble, l'équipe n'a pas réussi à produire des occasions de grande qualité dans le jeu.

Un effectif pas assez profond ?

La réponse aux problèmes d'Arsenal est, tout simplement, de signer de meilleurs joueurs pendant l'été. Le fait d'être si malmené par une ou deux blessures indique un manque de profondeur de l'effectif, tandis que le remplacement d'Aubameyang est clairement une priorité absolue avant le début de la saison prochaine.

En ce qui concerne les sept derniers matchs de la campagne 2021-22, la clé est de revenir à des démarrages rapides : Arsenal a pris l'avantage lors de 16 des 17 matchs de championnat qu'il a gagnés cette saison.

Une façon d'y parvenir serait de déplacer Saka au poste de latéral gauche pour l'instant, afin de redonner de la créativité à l'aile gauche - Gabriel Martinelli ou Nicolas Pepe pouvant le remplacer sur l'aile droite.

De plus, ce changement pourrait permettre à Arsenal de construire une défense plus fluide en l'absence de Partey, car Saka pourrait se déplacer en position centrale aux côtés de Lokonga dans la première phase de jeu, libérant ainsi Odegaard et Xhaka pour devenir des huit avancés.

Mais à part cela, Arteta ne peut pas changer grand-chose d'ici l'été. Les fans d'Arsenal doivent espérer que leur saison en dents de scie a encore une bonne chance de s'améliorer.