Arsenal est-il la meilleure équipe du monde ? De Bruyne répond

Le Belge Kevin De Bruyne, star de Naples, a fait l'éloge d'Arsenal en le qualifiant de « meilleure équipe du monde », après la victoire de la formation entraînée par Mikel Arteta face au club du sud de l'Italie en Ligue des champions.

Arsenal a livré une nouvelle prestation remarquable lors de son match d'ouverture en Ligue des champions en Italie, mercredi soir, et s'est imposé (1-0) grâce à un but de son capitaine Martin Ødegaard.

Arsenal a remporté le titre de Premier League la saison dernière pour la première fois depuis 2004, et a également atteint la finale de la Ligue des champions, mais s'est incliné aux tirs au but face au Paris Saint-Germain.

La formation d'Arteta semble prête à jouer de nouveau sur les deux tableaux cette saison, après que la victoire contre Naples a porté à cinq matchs son début parfait de saison.

Malgré sa déception de n'avoir obtenu aucun résultat positif dans la rencontre, De Bruyne a estimé que Naples « avait livré une bonne prestation » lors de son match d'ouverture européen, au vu de la qualité d'Arsenal.

Le journaliste de CBS Sports a déclaré à De Bruyne après le match : « Parlons du match. Il me semble que Naples a réalisé une très bonne rencontre, mais votre adversaire est peut-être la meilleure équipe du monde en ce moment ? ».

La légende de Manchester City a répondu, selon le journal anglais « Metro » : « Je suis d'accord, ils sont champions d'Angleterre et ont perdu la dernière finale de la Ligue des champions aux tirs au but, donc nous savons à quel point ils sont forts ».

Il a poursuivi : « Je pense que nous avons déjà livré une bonne prestation. Quand nous avons tenté de jouer, nous avons eu quelques moments où nous avons créé des occasions, et bien sûr nous avons parfois dû rester en retrait. En seconde période, nous leur avons offert beaucoup d'occasions, nous étions trop en retrait ».

Il a conclu : « Mais ensuite, nous avons de nouveau eu quelques bons moments, et c'est une amélioration selon moi par rapport à ce que j'ai vu lors des premiers matchs. Nous avons commencé à mieux jouer, et c'est une bonne chose ».

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