Arsenal cherche à renforcer son attaque cet été grâce à un transfert de premier plan en provenance du Real Madrid.

Selon le site Fichajes, Arsenal vise à recruter Gonzalo García, l'attaquant du Real Madrid, afin d'apporter dynamisme et profondeur à l'équipe londonienne.

Âgé de 22 ans, Garcia est considéré par Arsenal comme le candidat le plus sérieux pour remplacer Gabriel Jesus, dont le départ est prévu cet été.

En raison du manque de temps de jeu garanti dans l'effectif de l'entraîneur Álvaro Arbeloa, García estime qu'un transfert à Arsenal serait l'occasion de donner un nouvel élan à sa carrière professionnelle.

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, ne semble pas convaincu par les performances de Victor Giocaris, ce qui a poussé le club anglais à rechercher un attaquant.

Arsenal prévoit de financer le transfert de Garcia en vendant Jesus pour 25 millions d'euros.

Le contrat de Gonzalo Garcia avec le Real Madrid court jusqu'à l'été 2030, et sa valeur marchande est estimée à environ 30 millions d'euros, ce qui fait de ce transfert un investissement intéressant pour les Gunners.

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