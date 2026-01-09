Arsenal dans la course pour Guehi

L'international anglais semblait sur le point de rejoindre Liverpool le dernier jour du mercato estival, mais les Eagles ont finalement renoncé au transfert à la dernière minute. Manchester City fait désormais partie des favoris pour s'attacher les services du joueur de 25 ans, mais les Gunners s'intéressent également au défenseur central.

L'ancien défenseur de Chelsea avait passé sa visite médicale à Liverpool l'été dernier après un accord pour un montant de 35 millions de livres sterling (47 millions de dollars). Mais Palace s'est retiré de l'affaire, incapable de trouver un remplaçant en défense pour Guehi, qui était prêt à signer un contrat de cinq ans. En novembre, le président des Eagles, Steve Parish, s'est exprimé sur ce transfert avorté et sur l'avenir du joueur anglais en janvier, son contrat expirant cet été.

« Il nous fallait absolument garder Marc, car la différence entre une saison exceptionnelle et une saison où l'on lutte pour le maintien tient à cinq victoires ou non », a déclaré Parish à Men in Blazers. « En Premier League, la marge de manœuvre est infime et il faut se rappeler que même quand Michael (Olise) est parti, on s'en est sortis ; quand Ebbs (Eberechi Eze) est parti, on s'en est sortis ; quand Wilfred (Zaha) est parti, on s'en est sortis aussi. Mais on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment sans que l'équipe ne se désagrège. »

Preuve de sa force de caractère, Guehi a surmonté cette déception et s'est rapidement remis au travail pour son équipe, ce que Parish a salué.

Il a ajouté : « C'était une décision très délicate. Marc l'a très bien vécue. Liverpool a fait une offre. C'était un club immense, et il était évidemment intéressé. Mais il a bien pris la décision de rester, si c'était la nôtre. Cela signifie qu'il a désormais toute latitude pour choisir sa prochaine destination. C'était une décision très difficile, mais je pense que c'était la bonne. »

Cette semaine, l'entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner, a insisté sur le fait que son capitaine ne quitterait pas le club ce mois-ci. Manchester City suit de près la situation de Guehi, notamment en raison des blessures de Ruben Dias et Josko Gvardiol. Mais l'Autrichien est catégorique : le défenseur restera à Selhurst Park pour le moment.

Il a déclaré à Sky Sports : « Je pense que Marc restera, mais s'il dit "Je veux partir" et qu'un club est prêt à payer une somme astronomique – alors qu'il lui reste cinq mois de contrat –, tous les joueurs partent, surtout dans un club comme Crystal Palace. Je suis presque certain que notre président demandera une indemnité de transfert très élevée, et on verra bien. Je ne sais pas si Marc veut partir. »

Interrogé sur la possibilité que Guehi parte en janvier, l'ancien entraîneur de l'Eintracht Francfort est resté imperturbable. À en croire ses propos, Palace semble vouloir le conserver jusqu'à l'été plutôt que de le laisser partir pour une somme modique ce mois-ci.

Il a ajouté : « Je ne suis pas plus inquiet qu'en été, car la situation aurait été la même. Si l'offre avait été suffisamment élevée pour convenir au club et si Marc avait voulu partir, il ne serait plus un joueur de Crystal Palace. Je pense que janvier dernier et l'année précédente auraient été identiques. Chaque joueur a un prix, et le club est prêt à le vendre, surtout à Crystal Palace, car nous ne sommes pas le dernier rempart du football. J'ai été un peu surpris par toute cette agitation, car la situation est exactement la même qu'en été. Aujourd'hui, quand je le vois jouer, quand je le vois s'entraîner, quand je vois son implication et quand nous discutons régulièrement, je pense que les supporters peuvent être rassurés. Mais dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. »