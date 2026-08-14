Le club d'Arsenal a placé l'un des joueurs en vue de la sélection anglaise dans sa liste restreinte d'options pour renforcer sa défense au cours de l'été.

Des sources ont confirmé au réseau ESPN qu'Arsenal a ajouté le joueur du Bayer Leverkusen Jarell Quansah à sa liste restreinte, le club londonien cherchant à recruter un défenseur durant le mercato estival.

Les mêmes sources ont précisé qu'aucune discussion directe n'a eu lieu entre les deux clubs jusqu'à présent, mais que le club du nord de Londres a exploré la possibilité de conclure une transaction par l'intermédiaire de certains agents.

Les prévisions indiquent que la direction du Bayer Leverkusen se montre réticente à vendre Quansah, après que le club a recruté l'international anglais en provenance de Liverpool l'été dernier seulement, dans le cadre d'une transaction d'un montant de 30 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 40,6 millions de dollars.

Il reste actuellement difficile de savoir quel montant Arsenal serait prêt à proposer, mais l'écart d'évaluation financière pourrait constituer un obstacle, soit le même scénario auquel Arsenal a été confronté dans ses démarches pour s'attacher les services du défenseur d'Aston Villa Ezri Konsa.

Le club d'Aston Villa estime la valeur de son joueur Konsa à environ 60 millions de livres sterling, tandis qu'Arsenal avait indiqué précédemment qu'il était prêt à formuler une offre avoisinant seulement la moitié de ce montant.

Des sources ont indiqué au réseau ESPN qu'Arsenal devrait intensifier son intérêt pour s'attacher les services de Konsa, mais il reste à voir s'il est possible de parvenir à un compromis, l'exploration de la possibilité de recruter Quansah constituant une véritable recherche d'options alternatives de la part du club.

Il convient de souligner que Quansah et Konsa faisaient partie de la liste de la sélection anglaise sous la direction de l'entraîneur Thomas Tuchel, qui a réussi à décrocher la troisième place à la Coupe du monde cet été.

Les deux joueurs se distinguent par leur flexibilité tactique et leur capacité à évoluer au poste d'arrière droit ou d'axe défensif, sachant que Quansah a disputé 44 matchs lors de sa première saison sous le maillot du Bayer Leverkusen.